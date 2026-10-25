Agra News: स्पेलिंग की एक गलती से खाली हो जाएगा आपका बैंक खाता

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चैंबर अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में डॉ. टंडन ने बताया कि हैकर्स अब गैस सूचना या ई-चालान के नाम पर लिंक और एपीके फाइल भेज रहे हैं। इन पर भूलकर भी क्लिक न करें। यदि गलती से क्लिक हो जाए, तो हैकर्स से बचने के लिए तुरंत मोबाइल से सिम निकाल दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंकों की सुरक्षित वेबसाइट हमेशा बैंक का नाम.bank.in फॉर्मेट में होती है।उन्होंने नई पीढ़ी में मोबाइल की लत को ड्रग्स जितना खतरनाक बताया और 13 साल से कम उम्र के बच्चों को फोन न देने की अपील की। सेमीनार का संचालन आईटी प्रकोष्ठ के चेयरमैन सचिन सारस्वत और धन्यवाद पूर्व अध्यक्ष केके पालीवाल ने किया। सेमीनार में उपाध्यक्ष अंबा प्रसाद गर्ग, नितेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विनय मित्तल, राजकुमार अग्रवाल आदि मौजूद रहे।विशेषज्ञ ने दिए सुरक्षा के ये मंत्र- ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर बैंक का खाता फ्रीज कराएं।- सुरक्षा के लिए फोन में संचार साथी और कवच एम-2 एप डाउनलोड करें।- मोबाइल की गैलरी में आधार और पैन कार्ड की फोटो सेव करके न रखें।- आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।- जीमेल का पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहें।