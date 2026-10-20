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यूपी: सोलर पैनल के लिए पैसा दिया, फिर भी सब्सिडी पर संकट! 836 उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड पोर्टल से गायब

Tue, 20 Oct 2026 10:17 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 20 Oct 2026 10:17 AM IST
सार

पीएम सूर्य घर योजना के तहत आगरा में 836 उपभोक्ताओं से भुगतान लेने के बावजूद वेंडरों ने 16 अक्तूबर तक सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का ब्योरा यूपीनेडा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। 200 से अधिक वेंडरों की सूची जारी कर विभाग ने तत्काल रिकॉर्ड दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
 

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836 Solar Consumers in Agra Face Subsidy Delays as Vendors Fail to Upload Installation Data
पीएम सूर्य - फोटो : social media

विस्तार
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पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर वेंडरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले में कुल 836 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनसे वेंडरों ने भुगतान तो ले लिया है, लेकिन 16 अक्तूबर तक यूपीनेडा पोर्टल पर उनके सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का ब्योरा अपलोड नहीं किया है।
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यूपी नेडा की ओर से जारी सूची में 200 से अधिक वेंडर कंपनियों के नाम शामिल हैं। नेडा के परियोजना प्रबंधक प्रेमचन्द के अनुसार सर्वाधिक 33 मामले सिक्योर हिंद-पे के लंबित हैं। इसके बाद ए-2-जेड सॉल्यूशंस 23, पीपी सोलर 19 और न्यू एग्री जंक्शन के 18 मामले लंबित हैं। वहीं, हंगुरु ऊर्जा इन्फ्रा, जेपी एंटरप्राइजेज, जिपसन पावर और यशस्वी एंटरप्राइजेज के भी 17-17 ग्राहकों का इंस्टॉलेशन डाटा पोर्टल पर लंबित है।
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यूपी नेडा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी डिफॉल्टर वेंडरों को तत्काल कार्रवाई करने और पोर्टल पर डाटा दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए हैं। समय पर इंस्टॉलेशन अपलोड न होने से इन उपभोक्ताओं की सब्सिडी प्रक्रिया बाधित हो सकती है।
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