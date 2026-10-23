Agra News: खेत में फसल काटते समय निकला 7 फीट लंबा अजगर, मचा हड़कंप

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फतेहाबाद। थाना क्षेत्र के गांव छतरियापुरा में शुक्रवार शाम खेत में फसल काटते समय 7 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। छतरियापुरा निवासी रामविलास शुक्रवार शाम अपने खेत में बाजरे की फसल काट रहा था। इसी दौरान अचानक खेत में करीब 7 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। अजगर को सामने देखकर रामविलास की चीख निकल गई। शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी।