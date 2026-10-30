Agra News: तृतीय जिला रैंकिंग टेबल टेनिस 31 से

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संघ की सचिव अलका शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-9, होप्स, कैडेट, सब जूनियर, जूनियर, यूथ, महिला-पुरुष और वेटरन्स वर्ग शामिल होंगे। सभी आयु वर्गों में बालक-बालिकाएं भी प्रतिभाग करेंगे। यह प्रतियोगिता राज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए टीम चयन का आधार बनेगी। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वालों के अंकों को शामिल किया जाएगा। जिन खिलाड़ियों ने पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें जल्द जन्म प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करना होगा।