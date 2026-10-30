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Agra News: जूनियर राज्य खो-खो चैंपियनशिप में दम दिखाएंगे आगरा के 30 खिलाड़ी

Fri, 30 Oct 2026 02:25 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 30 Oct 2026 02:25 AM IST
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30 players from Agra to showcase their skills at the Junior State Kho-Kho Championship
आगरा। हरदोई में 30 अक्तूबर से एक नवंबर तक होने वाली जूनियर राज्य खो-खो चैंपियनशिप में आगरा के 30 खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। प्रतियोगिता के लिए 15 बालक और 15 बालिकाओं की टीम आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से हरदोई के लिए रवाना हुई।
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बालक वर्ग की कप्तानी माधव यादव करेंगे, जबकि दीपक यादव कोच होंगे। बालिका वर्ग की कमान शिवानी यादव के हाथों में होगी और उपासना यादव कोच रहेंगी। टीम प्रबंधन की जिम्मेदारी पुष्पेंद्र यादव को सौंपी गई है। खो-खो संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मित्तल, चंद्र मोहन श्रीवास्तव और कृष्णा राजपूत ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।
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