Agra News: जूनियर राज्य खो-खो चैंपियनशिप में दम दिखाएंगे आगरा के 30 खिलाड़ी

विज्ञापन



बालक वर्ग की कप्तानी माधव यादव करेंगे, जबकि दीपक यादव कोच होंगे। बालिका वर्ग की कमान शिवानी यादव के हाथों में होगी और उपासना यादव कोच रहेंगी। टीम प्रबंधन की जिम्मेदारी पुष्पेंद्र यादव को सौंपी गई है। खो-खो संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मित्तल, चंद्र मोहन श्रीवास्तव और कृष्णा राजपूत ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। विज्ञापन

बालक वर्ग की कप्तानी माधव यादव करेंगे, जबकि दीपक यादव कोच होंगे। बालिका वर्ग की कमान शिवानी यादव के हाथों में होगी और उपासना यादव कोच रहेंगी। टीम प्रबंधन की जिम्मेदारी पुष्पेंद्र यादव को सौंपी गई है। खो-खो संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मित्तल, चंद्र मोहन श्रीवास्तव और कृष्णा राजपूत ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।

आगरा। हरदोई में 30 अक्तूबर से एक नवंबर तक होने वाली जूनियर राज्य खो-खो चैंपियनशिप में आगरा के 30 खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। प्रतियोगिता के लिए 15 बालक और 15 बालिकाओं की टीम आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से हरदोई के लिए रवाना हुई।