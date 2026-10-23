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Agra News: फतेहपुर सीकरी विधानसभा में 3.23 करोड़ से सुधरेंगी 15 सड़कें

Fri, 23 Oct 2026 11:27 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:27 PM IST
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15 roads in the Fatehpur Sikri assembly constituency to be improved
किरावली फोटो विधायक चौधरी बाबूलाल
किरावली। फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में सड़क संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने 15 सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए स्वीकृति प्रदान की है। विधायक चौधरी बाबूलाल के प्रयासों से मिली इस स्वीकृति के तहत कुल 6.760 किलोमीटर लंबाई की सड़कों की मरम्मत पर करीब 3 करोड़ 23 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और लोगों को जर्जर मार्गों से राहत मिलेगी। बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीणों, किसानों और राहगीरों को सुविधा मिलने के साथ ही गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने में मदद मिलेगी।
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इन 15 सड़कों की होगी विशेष मरम्मत

• अछनेरा से अरदाया मार्ग।
• अछनेरा-फरह रोड से छ: पोखर मार्ग।
• राष्ट्रीय राजमार्ग-11 से गुड़ की मंडी मार्ग।
• राष्ट्रीय राजमार्ग-11 से नजीरपुरा मार्ग।
• मंगोली कलां से नगला धीरू होते हुए मंगोली खुर्द मार्ग।
• गोठरा से मंडोली, सूरोठी, तुरकिया मार्ग।
• जाजऊ से नहर कोठी तक मार्ग।
• आंबेडकर गांव हंसेला के जूनियर हाईस्कूल से नहर तक शेष मार्ग।
• मोरी-अकोला मार्ग के किलोमीटर 10 से नगला महासुख होते हुए नगला भुजा मार्ग।
• नगला ब्राह्मण से गोपाल माइनर (धर्मशाला) तक मार्ग।
• फतेहपुर सीकरी-कागारौल मार्ग से बसेरी चाहर वाया बेमन मार्ग।
• किरावली-कागारौल मार्ग के किलोमीटर 15 से गहर्रा कलां वाया नगला जसोला मार्ग।
• जाजऊ मार्ग से बोहरे फार्म तक मार्ग।
• रायभा से कठवारी मार्ग।
• रायभा मर्गुरा से जनूथा मार्ग।
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