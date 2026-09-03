काम की बात: डेटा चोरी के बढ़ते खतरे के बीच क्या है बैकअप का '3-2-1-1-0 रूल'? जानिए कैसे करता है काम

डिजिटल युग में डेटा चोरी और रैंसमवेयर के खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अपने जरूरी डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए '3-2-1-1-0 रूल' सबसे असरदार और अचूक तरीका माना जाता है। आइए जानते हैं क्या है यह नियम और यह कैसे काम करता है।

आज के डिजिटल युग में, जहां हर दिन हजारों साइबर हमले हो रहे हैं और हैकिंग का खतरा लगातार मंडरा रहा है, डेटा खोने का डर हर किसी को सताता है। चाहे कोई बड़ी कंपनी हो या आम स्मार्टफोन यूजर, एक छोटी सी तकनीकी खराबी या वायरस अटैक वर्षों के जरूरी डेटा को पल भर में नष्ट कर सकता है। इसी बड़े खतरे से बचने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने डेटा बैकअप का एक अचूक मंत्र तैयार किया है, जिसे '3-2-1-1-0 रूल' कहा जाता है।

यह नियम दरअसल पुराने 3-2-1 बैकअप रूल का ही एक आधुनिक और ज्यादा सुरक्षित रूप है, जिसे आज के एडवांस साइबर खतरों को ध्यान में रखकर अपग्रेड किया गया है। पुराने नियम आज के स्मार्ट हैकर्स के सामने कमजोर पड़ रहे थे, इसलिए सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसमें दो नए मानक जोड़ दिए। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या है यह फॉर्मूला और यह आपके कीमती डेटा को कैसे सुरक्षित रखता है।

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3: डेटा की कम से कम तीन कॉपी रखें

इस नियम का पहला अंक '3' कहता है कि आपके पास अपने जरूरी डेटा की कम से कम तीन कॉपी हमेशा मौजूद होनी चाहिए। इसमें से एक आपकी प्राइमरी (मुख्य) कॉपी होगी, जिस पर आप रोज़ाना काम करते हैं, और बाकी दो बैकअप कॉपी होंगी। इसका फायदा यह है कि अगर किसी वजह से आपकी मेन डिवाइस खराब हो जाए, तो बाकी दो जगह आपका डेटा सुरक्षित रहता है।

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2: दो अलग-अलग मीडिया फॉर्मेट का इस्तेमाल

नियम का अंक '2' समझाता है कि आपको अपना डेटा किन्हीं दो अलग-अलग तरह के स्टोरेज मीडिया पर सेव करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने एक बैकअप अपने कंप्यूटर की इंटरनल हार्ड ड्राइव में रखा है, तो दूसरा बैकअप किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव या फिर किसी क्लाउड स्टोरेज पर रखें। एक ही तरह की डिवाइस या तकनीक पर पूरी तरह निर्भर रहना बड़े जोखिम को बुलावा देना है।

1: एक कॉपी ऑफसाइट (दूर) रखें

पहला '1' अंक बताता है कि आपकी एक बैकअप कॉपी मुख्य जगह से दूर होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके ऑफिस या घर में आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है या चोरी हो जाती है, तो वहां रखे सभी डिवाइस एक साथ नष्ट हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपने एक कॉपी किसी दूसरी लोकेशन या किसी रिमोट क्लाउड सर्वर पर रखी है, तो आपका डेटा इन भौतिक आपदाओं से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

1: एक कॉपी ऑफलाइन या एयर-गैप्ड हो

दूसरा '1' आज के इंटरनेट वाले दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब है कि आपकी कम से कम एक बैकअप कॉपी पूरी तरह से ऑफलाइन या एन्क्रिप्टेड होनी चाहिए। यानी वह बैकअप किसी भी नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ा न हो। जब रैंसमवेयर का हमला होता है, तो वह नेटवर्क से जुड़े हर डिवाइस को लॉक कर देता है। लेकिन अगर आपका डेटा ऑफलाइन (जैसे किसी अलमारी में बंद एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में) है, तो हैकर्स उस तक कभी नहीं पहुंच सकते।

0: बैकअप में जीरो एरर होना चाहिए

इस नियम का आखिरी अंक '0' सबसे महत्वपूर्ण है। इसका सीधा मतलब जीरो एरर से है। यानी आपके बैकअप डेटा में कोई खराबी या एरर नहीं होना चाहिए। कई बार लोग बैकअप तो ले लेते हैं, लेकिन जब सिस्टम क्रैश होने पर रिकवरी की जरूरत पड़ती है, तो फाइलें करप्ट हो जाती हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप समय-समय पर अपने बैकअप को रिस्टोर करके चेक करते रहें कि वह सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं।