Tech Tips: व्हाट्सएप डाटा को एंड्रॉइड से आईओएस में कैसे करें ट्रांसफर? ये है आसान तरीका

Published by: विशाल मैथिल Updated Thu, 20 Oct 2022 07:42 PM IST

नया स्मार्टफोन खरीदने के बाद फोन के एप डाटा को ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल भरा काम है। हालांकि एंड्रॉयड फोन से एंड्रॉयड में और आईफोन से आईफोन में डाटा ट्रांसफर करने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि आप एंड्रॉइड से आईफोन में फोन को अपग्रेड कर रहे हैं तो डाटा ट्रांसफर सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। यदि आप भी एंड्रॉइड से आईफोन में अपडेट कर रहे हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए है। इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप बिना किसी समस्या के व्हाट्सएप डाटा को ट्रांसफर कर सकेंगे।



बता दें कि एंड्रॉइड से आईफोन में आप प्रोफाइल फोटो, चैट, चैट हिस्ट्री, मीडिया और व्हाट्सएप सेटिंग को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कॉल हिस्ट्री और डिस्प्ले नाम को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। चलिए पूरी प्रोसेस जानते हैं।



एंड्रॉयड के व्हाट्सएप चैट को आईफोन में कैसे ट्रांसफर करें

एंड्रॉयड फोन से आईओएस में व्हाट्सएप डाटा को ट्रांसफर करने के लिए आपको Move to iOS नाम के एप को डाउनलोड करना है। इस डाटा ट्रांसफर के लिए आपको किसी केबल की जरूरत नहीं होगी यानी आप वायरलेस तरीके से डाटा ट्रांसफर कर सकेंगे, हालांकि आपको वाई-फाई नेटवर्क की जरूरत जरूर होगी। इसके बाद अपने एंड्रॉयड फोन में Move to iOS एप को ओपन करें और स्क्रीन पर आए एक कोड को नए आईफोन में दिख रहे कोड से मैच करें।



अब Continue पर क्लिक करें। इसके बाद WhatsApp डाटा के विकल्प पर क्लिक करें। अब फिर से Move to iOS में आएं और transfer के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपका व्हाट्एप डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। डाटा ट्रांसफर होने के बाद आपको कंफर्म का एक नोटिफिकेशन मिलेगा।



इन बातों का रखना होगा ध्यान

डाटा ट्रांसफर करने के लिए आपके एंड्रॉयड डिवाइस में एंड्रॉयड 5 या इससे अधिक वाला वर्जन होना चाहिए। यदि आप नया आईफोन लेते हैं और आपके पास एपल की आईडी नहीं है तो आपको आईडी बनानी होगी। एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइस में डाटा ट्रांसफर के लिए पहले वाले ही मोबाइल नंबर की जरूरत होगी, जो एंड्रॉयड में यूज हो रहा है। दोनों डिवाइस का एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होना आवश्यक है। इस चैट ट्रांसफर में सिर्फ आपके व्हाट्सएप एप का डाटा ही आएगा यदि गूगल ड्राइव पर बैकअप है तो उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा।



डाटा ट्रांसफर के लिए आईओएस डिवाइस का नया होना या उसे Factory Reset करना बेहद जरूरी है। इस सभी शर्तों का ध्यान रखकर ही आप एंड्रॉयड से आईओएस डिवाइस में व्हाट्सएप डाटा ट्रांसफर कर पाएंगे, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होने पर आपको डाटा ट्रांसफर करने में दिक्कत आ सकती है।