{"_id":"61ea994dfb51753964080b32","slug":"switch-to-iphone-apple-shared-8-reason-to-switch-to-ios-from-android","type":"story","status":"publish","title_hn":"Switch to iPhone: एपल ने आईफोन इस्तेमाल के आठ फायदे बताए, कैमरे से लेकर सेफ्टी तक के बारे में जानें","category":{"title":"Tip of the Day","title_hn":"टिप्स एंड ट्रिक्स","slug":"tip-of-the-day"}}

Switch to iPhone: एपल ने आईफोन इस्तेमाल के आठ फायदे बताए, कैमरे से लेकर सेफ्टी तक के बारे में जानें

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Fri, 21 Jan 2022 05:00 PM IST

सार अपने एंड्रॉइड फोन पर पहले मूव टू आईओएस एप डाउनलोड करना होगा। यह आपके Android फोन से आपके iPhone पर आपके संपर्क, संदेश, फोटो, वीडियो, ईमेल अकाउंट और कैलेंडर का पूरा डाटा ट्रांसफर करेगा।

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

एपल ने स्विच टू आईफोन (Switch to iPhone) नाम से एक नया कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के जरिए कंपनी लोगों को एंड्रॉयड से आईफोन में जानें के फायदे बता रही है। एपल ने कहा है कि एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच करने पर ग्राहकों को बेस्ट प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है। इसके अलावा लंबे समय तक सॉफ्टवेटर अपडेट मिलता है। आइए जानते हैं आईफोन इस्तेमाल करने के उन आठ फायदे के बारे में जिनके बारे में एपल ने खुद जानकारी दी है...



आईफोन पर स्विच करना कितना आसान है? एपल ने कहा है कि Android से आईफोन पर आना बहुत ही आसान है। जब भी आप कोई नया आईफोन सेट करते हैं तो आपको डाटा ट्रांसफर करने का विकल्प मिलता है जिसकी मदद से आप एक क्लिक में अपने एंड्रॉयड फोन के फोटो, वीडियो, कॉन्टेक्ट सबकुछ आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। आईओएस एप करेगा मदद अपने एंड्रॉइड फोन पर पहले मूव टू आईओएस एप डाउनलोड करना होगा। यह आपके Android फोन से आपके iPhone पर आपके संपर्क, संदेश, फोटो, वीडियो, ईमेल अकाउंट और कैलेंडर का पूरा डाटा ट्रांसफर करेगा। प्राइवेसी एपल का दावा है कि iPhone के साथ आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित है। हर आईफोन में सुरक्षित फेशियल या फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन होता है। इसके अलावा आपकी इजाजत के बिना आईफोन का कोई भी एप आपको ट्रैक नहीं कर सकता। आपके iMessages और FaceTime वीडियो कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं। अपडेट आईओएस पर अपडेट नियमित रूप से मिलते हैं। किसी कारणवश कोई बग के बारे में जानकारी मिलती है तो कंपनी उसे फिक्स करने के लिए तुरंत अपडेट जारी करती है। इस्तेमाल में आसान एपल के मुताबिक कंपनी के इंजीनियर आईफोन को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि यूजर को इस्तेमाल करने में आसानी हो। फाइल को सेकेंडों में शेयर करने के लिए एयरड्रॉप जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा एयरपॉड या एपल वॉच को भी वन टैप में कनेक्ट किया जा सकता है। बिल्ड क्वॉलिटी एपल के मुताबिक नए आईफोन मॉडल में सिरेमिक शील्ड है जो किसी भी अन्य स्मार्टफोन में मौजूद ग्लास के मुकाबले मजबूत है। इस पर पानी का असर भी नहीं होगा। सभी आईफोन आईपी68 रेटिंग के साथ आते हैं। एडवांस कैमरे नए आईफोन एडवांस कैमरा फीचर के साथ आ रहे हैं। नए आईफोन में आपको बेहतर नाइट मोड से लेकर सिनेमेटिक वीडियो मोड तक मिलेगा। सिनेमैटिक मोड फिल्मों की तरह ही आपके वीडियो में डेप्थ-ऑफ-फील्ड इफेक्ट जोड़ता है जो कि ऑटोमेटिक होता है। दुनिया का सबसे फास्ट प्रोसेसर एपल अपने आईफोन में खुद का डिजाइन किया गया प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। आईफोन 13 सीरीज को ए-15 बायोनिक प्रोसेसेर के साथ पेश किया गया है जो कि न्यूरो इंजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है।