टेक टिप्स: स्मार्ट टीवी को दीवार पर टांगना सही या स्टैंड पर रखना, कौन सा तरीका अपनाएं?

नया टीवी खरीदने के बाद उसे दीवार पर लगाना स्टाइलिश लगता है, लेकिन यह हर किसी के लिए सही विकल्प नहीं है। पोर्ट, केबल, ऊंचाई और सेटअप बदलने जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं। जानिए वॉल माउंट और स्टैंड में कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर रहेगा।

Smart TV Tips: नया टीवी खरीदने के बाद अगला बड़ा सवाल अक्सर यही होता है कि इसे दीवार पर लगाया जाए या टेबल पर स्टैंड के साथ रखा जाए। वॉल माउंट सेटअप घर को ज्यादा साफ और प्रीमियम लुक दे सकता है, लेकिन हर कमरे और हर यूजर के लिए यह सबसे सुविधाजनक विकल्प नहीं होता। खासकर जब टीवी के साथ कई डिवाइस जुड़े हों या भविष्य में सेटअप बदलने की योजना हो।

वॉल माउंट देखने में अच्छा, लेकिन कुछ दिक्कतें भी

दीवार पर लगा टीवी कमरे में ज्यादा जगह नहीं घेरता और पूरा सेटअप भी व्यवस्थित नजर आता है। टीवी के नीचे केबल और दूसरे डिवाइस छिपा दिए जाएं तो लुक काफी साफ दिखाई देता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी परेशानी टीवी के पीछे मौजूद पोर्ट तक पहुंचने में आती है। एचडीएमआई, यूएसबी या दूसरे कनेक्शन बदलने के लिए कई बार टीवी को माउंट से हटाना पड़ सकता है।

मान लीजिए आपने नया गेमिंग कंसोल खरीदा या पुरानी एचडीएमआई केबल की जगह नई केबल लगानी है। ऐसे में दीवार से चिपके टीवी के पीछे पहुंचना आसान नहीं रहता। अगर सभी तारों को छिपाना है तो दीवार में केबल ट्रंकिंग या दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत भी पड़ सकती है।

टीवी की जगह बदलना आसान नहीं

वॉल माउंट का एक और बड़ा नुकसान यह है कि टीवी की लोकेशन काफी हद तक तय हो जाती है। शुरुआत में जहां टीवी लगाया गया है, कुछ समय बाद कमरे का फर्नीचर बदलने पर वही जगह असुविधाजनक लग सकती है। ऐसे में टीवी को दूसरी दीवार पर शिफ्ट करने के लिए दोबारा ड्रिलिंग करनी पड़ सकती है। पुरानी जगह पर बने छेद भी कमरे की फिनिशिंग को खराब कर सकते हैं।

विज्ञापन

ऊंचाई और एंगल का रखें ध्यान

टीवी को दीवार पर लगाते समय सिर्फ इसकी ऊंचाई ही नहीं, बल्कि देखने का एंगल भी महत्वपूर्ण होता है। अगर स्क्रीन बहुत ऊपर फिट हो गई या बैठने की जगह के हिसाब से सही एंगल नहीं बना, तो लंबे समय तक टीवी देखने में असहजता महसूस हो सकती है। सामान्य फिक्स्ड माउंट की तुलना में मूवेबल या एडजस्टेबल माउंट इस परेशानी को कम कर सकते हैं। हालांकि ऐसे माउंट की कीमत ज्यादा हो सकती है और इंस्टॉलेशन भी थोड़ा जटिल हो सकता है।

विज्ञापन विज्ञापन

स्टैंड पर टीवी रखने के क्या फायदे हैं?

अगर आप टीवी का सेटअप समय-समय पर बदलते रहते हैं तो टेबलटॉप स्टैंड ज्यादा सुविधाजनक विकल्प हो सकता है। इसमें टीवी को दूसरी जगह ले जाना और उसके पीछे मौजूद पोर्ट तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान रहता है।

कई आधुनिक स्टैंड में केबल मैनेजमेंट और ऊंचाई बदलने जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। कुछ फ्लोर स्टैंड में स्क्रीन को घुमाने की सुविधा भी होती है, जिससे अलग-अलग जगह बैठकर टीवी देखने में आसानी होती है। व्हील वाले फ्लोर स्टैंड उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकते हैं जो जरूरत के हिसाब से टीवी को एक कमरे या एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाना चाहते हैं।

गेमिंग और कई गैजेट वाले यूजर्स के लिए क्या बेहतर?

अगर आपके टीवी के साथ गेमिंग कंसोल, साउंडबार, सेट-टॉप बॉक्स, स्ट्रीमिंग डिवाइस या दूसरे गैजेट लगातार जुड़े रहते हैं तो स्टैंड वाला सेटअप ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। इसमें केबल बदलना और नए डिवाइस जोड़ना आसान रहता है। वहीं अगर आपकी प्राथमिकता साफ-सुथरा लुक, कम जगह घेरना और टीवी को एक तय जगह पर रखना है तो वॉल माउंट बेहतर विकल्प हो सकता है।

टीवी लगवाने से पहले यह फैसला जरूर करें