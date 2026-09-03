टेक टिप्स: गुम हो गया है टीवी रिमोट? अपने एंड्रॉइड फोन को ऐसे बनाएं कंट्रोलर, जानिए सबसे आसान तरीका

अगर आपके टीवी का रिमोट भी कभी तकिए के नीचे तो कभी सोफे के पीछे आंख-मिचौली खेलता है और उसे ढूंढते-ढूंढते आप परेशान हो जाते हैं, तो अब आपको रिमोट खोजने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि उनका पुराना एंड्रॉयड फोन या टैबलेट भी बिना कोई अतिरिक्त खर्च किए टीवी के रिमोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं, कैसे।

अगर आपके टीवी का रिमोट खो गया है या खराब हो गया है, तो आपको तुरंत नया रिमोट खरीदने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका पुराना एंड्रॉइड फोन या टैबलेट ही फ्री में टीवी रिमोट का काम कर सकता है। वाई-फाई एप पेयरिंग से लेकर यूएसबी-सी आईआर (IR) ब्लास्टर तक, फोन से टीवी कंट्रोल करने के कई आसान तरीके उपलब्ध हैं। क्या आप जानते हैं कि बिना वाई-फाई के भी आपका फोन टीवी रिमोट बन सकता है? जानिए सेटअप की पूरी प्रोसेस।

किस टीवी के लिए कौन सा सेटअप चाहिए?

फोन को रिमोट के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका आपके टीवी के ब्रांड और प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है।

रोकू डिवाइस और टीवी को कंट्रोल करने के लिए रोकू का एप उपलब्ध है। वहीं सैमसंग टीवी के लिए सैमसंग स्मार्टथिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अमेजन फायर टीवी डिवाइस के लिए कंपनी अलग रिमोट एप उपलब्ध कराती है। इसी तरह गूगल टीवी डिवाइस में मोबाइल कंट्रोल की सुविधा मिलती है।

अगर आपके टीवी के निर्माता की तरफ से कोई आधिकारिक एप उपलब्ध नहीं है, तो गूगल प्ले पर यूनिवर्सल टीवी रिमोट जैसे कई थर्ड-पार्टी एप भी मौजूद हैं। हालांकि, इन एप्स की टीवी के साथ कम्पैटिबिलिटी जांचना जरूरी है।

एंड्रॉयड फोन को टीवी रिमोट कैसे बनाएं?

इसके लिए आपको सबसे पहले एंड्रॉयड फोन और टीवी को एक ही वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा।

इसके बाद अपने टीवी के लिए उपलब्ध किसी कम्पैटिबल रिमोट एप को फोन में खोलें और टीवी के साथ पेयर करें।

कनेक्शन पूरा होने के बाद फोन की मदद से टीवी के कई जरूरी काम किए जा सकते हैं। इसमें चैनल बदलना, वॉल्यूम एडजस्ट करना और TV इंटरफेस को नेविगेट करना शामिल है।

इसके अलावा, कम्पैटिबल टेलीविजन के साथ थर्ड-पार्टी रिमोट ऐप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

वाई-फाई के अलावा ब्लूटूथ से भी हो सकता है कनेक्शन

हर टीवी और रिमोट एप का तरीका एक जैसा नहीं होता। कुछ टीवी और रिमोट एप वाई-फाई के बजाय ब्लूटूथ को भी सपोर्ट करते हैं।

ब्लूटूथ की मदद से फोन को सीधे टीवी से कनेक्ट किया जा सकता है। हालांकि, यह सुविधा टीवी और इस्तेमाल किए जा रहे एप पर निर्भर करती है। यानी दोनों डिवाइस और ऐप का एक-दूसरे के साथ कम्पैटिबल होना जरूरी है।

इसलिए अगर आपके टीवी में ब्लूटूथ आधारित मोबाइल कंट्रोल का विकल्प है, तो वाई-फाई नेटवर्क की जरूरत के बिना भी फोन को रिमोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

वाई-फाई और ब्लूटूथ काम न करें तो क्या करें?

अगर आपका टीवी ब्लूटूथ या वाई-फाई के जरिए मोबाइल कंट्रोल को सपोर्ट नहीं करता है, तो यूएसबी टाइप-सी इन्फ्रारेड यानी आईआर ब्लास्टर एक विकल्प हो सकता है।

यह एक छोटा डिवाइस होता है, जिसे फोन के यूएसबी टाइप-सी पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद यह सपोर्ट करने वाले टीवी को इन्फ्रारेड सिग्नल भेजता है।

आईआर ब्लास्टर इस्तेमाल करने के लिए फोन और टीवी का एक ही वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट होना जरूरी नहीं है। यह पारंपरिक रिमोट की तरह सीधे टीवी के इन्फ्रारेड रिसीवर को कमांड भेजता है।

यूएसबी-सी आईआर ब्लास्टर कहां काम आ सकता है?

यूएसबी-सी आईआर ब्लास्टर कई रिटेलर्स के पास उपलब्ध हैं और ये सपोर्ट करने वाले रिमोट-कंट्रोल ऐप्स के साथ काम करते हैं।

कुछ आईआर ब्लास्टर मॉडल सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं होते। ये दूसरे इन्फ्रारेड-इनेबल्ड डिवाइस, जैसे मीडिया प्लेयर और एयर कंडीशनर को भी कंट्रोल कर सकते हैं।

हालांकि, खरीदने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपका फोन, टीवी और इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप उस IR Blaster को सपोर्ट करता है या नहीं।

कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर?