वोडाफोन आइडिया के ग्राहक अब व्हाट्सएप से कर सकते हैं रिचार्ज, यह है तरीका

यदि आप वोडाफोन आइडिया के ग्राहक हैं और रिचार्ज कराने को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप के जरिए रिचार्ज कराने की सुविधा दे दी है। व्हाट्सएप के अलावा आप किसी यूपीआई प्लेटफॉर्म से भी रिचार्ज कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया के इस सुविधा का लाभ पोस्टपेड और प्री-पेड दोनों ग्राहक ले सकते हैं। इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ग्राहकों को रिचार्ज के लिए कई सारे एप्स खंगालने नहीं पड़ेंगे। आइए जानते हैं तरीका...पहला काम यह है कि सबसे पहले फोन फोन में 96542-97000 नंबर सेव करें। इसके बाद व्हाट्सएप पर जाकर “how to pay bills” मैसेज करें। इसके बाद कंपनी की ओर से कई सारे विकल्प के साथ जवाब आएगा और पूछा जाएगा कि आप व्हाट्सएप वाले नंबर से पे करना चाहते हैं या किसी अन्य नंबर से।यदि आप इसी नंबर से पे करना चाहते हैं तो रिप्लाई में 1 सेंड करें और फिर 2 सेंड करें। तो यदि आप एक पोस्टपेड कस्टमर होंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकेंगे। लिंक के साथ आपको पेमेंट के लिए कई सारे विकल्प मिलेंगे।यदि आप वोडाफोन आइडिया के प्री-पेड ग्राहक हैं और रिचार्ज कराना चाहते हैं तो आपको पहले how to recharge my number लिखकर भेजना होगा। उसके बाद पहले रिचार्ज प्लान के बारे में पूछा जाएगा और फिर आपको मैसेज के जरिए एक पेमेंट गेटवे का लिंक मिलेगा। इसके बाद पेमेंट करके आप रिचार्ज कर सकेंगे।बता दें कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपने फैमिली पोस्टपेड प्लान की बढ़ी हुई कीमतों को देशभर के सभी सर्किल में जारी कर दिया है। वोडाफोन आइडिया के दो एंट्री लेवल फैमिली पोस्टपेड प्लान कीमतें अब 598 रुपये से बढ़कर 649 रुपये और 699 रुपये से बढ़कर 799 रुपये हो गई हैं। सबसे पहले चेन्नई, तमिलनाडु, कोलकाता और महाराष्ट्र एंड गोवा में इन प्लान की कीमतें बढ़ी थीं।