एपल ने दी बड़ी सुविधा, आईक्लाउड की तस्वीरों को गूगल फोटोज पर ट्रांसफर करें

Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Wed, 10 Mar 2021 10:33 AM IST

अभी तक एपल के आईक्लाउड से गूगल फोटोज में फोटो, वीडियो और फाइल को ट्रांसफर करने की सुविधा नहीं थी लेकिन अब ऐसा करना संभव हो गया है। अब आप आराम से iCloud फोटो लाइब्रेरी को गूगल फोटोज पर ट्रांसफर कर सकते हैं। एपल ने अब नई सर्विस दे दी है जिसके जरिए यह काम ऑटोमेटिक हो सकता है।



एपल ने नई सुविधा को लेकर कहा है कि यह काफी आसान प्रोसेस है और इस ट्रांसफर में सभी फॉर्मेट जैसे jpg,.png, webp, gif. And for Videos is supports, mpg, mod, mmv, tod, wmv, asf, avi, divx, mov, m4v, 3gp, 3g2, mp4, m2t, m2ts, mts और mkv का सपोर्ट है।



ट्रांसफर करने से पहले आपको बता दें कि जो कंटेंट आपकी लाइब्रेरी में नहीं होगा, वह ट्रांसफर नहीं होगा। इसके अलावा एक जरूरी बात यह भी है कि यह सुविधा फिलहाल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, आईलैंड, न्यूजीलैंड, स्विटजरलैंड और अमेरिका और ब्रिटेन में ही उपलब्ध है।



आईक्लाउड लाइब्रेरी को गूगल फोटोज पर कैसे ट्रांसफर करें?