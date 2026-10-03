टिप्स: आईफोन की वारंटी खत्म हुई या है एक्टिव? घर बैठे ऐसे चेक करें कवरेज, पुराना फोन खरीदते समय भी आएगा काम

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Sat, 03 Oct 2026 02:02 PM IST

सार टेक्नोलॉजी क्या आपका महंगा आईफोन अभी भी एपल की वारंटी में कवर है या नहीं? यह बात ज्यादातर एपल यूजर्स को पता नहीं होती। आइए जानते हैं कि सेटिंग्स एप और सीरियल नंबर के जरिए अपने आईफोन का वारंटी स्टेटस और एपल केयर प्लान चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है।

आईफाेन टिप्स - फोटो : amarujala.com

आईफोन खरीदना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। खासकर एपल के फ्लैगशिप मॉडल्स की कीमत लाखों में होती है। ऐसे में इतना महंगा फोन दिनभर अपनी जेब में रखने के साथ उससे जुड़े कुछ रिस्क को समझना भी जरूरी है। अगर आईफोन में हार्डवेयर से जुड़ी कोई समस्या आती है या उसे सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, तो रिपेयर कराने से पहले यह जानना फायदेमंद है कि फोन अभी एपल की वारंटी में कवर है या नहीं। यही जानकारी पुराना आईफोन खरीदते समय भी काफी काम आती है। आइए जानते हैं आईफोन का वारंटी और एपल केयर कवरेज स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।

आईफोन का वारंटी स्टेटस चेक करना क्यों जरूरी है?

आईफोन को रिपेयर के लिए ले जाने से पहले उसका वारंटी स्टेटस चेक करने से आपको पता चल सकता है कि फोन अभी कवरेज में है या नहीं। एपल की लिमिटेड वारंटी आईफोन को खरीदारी की तारीख से एक साल तक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी दिक्कतों के खिलाफ कवर करती है। हालांकि, अचानक होने वाले नुकसान और सामान्य इस्तेमाल के चलते घिस चुकी बैटरी स्टैंडर्ड वारंटी के तहत कवर नहीं होती हैं।

कवरेज पेज से यह भी पता चल सकता है कि आईफोन पर कोई एपल केयर प्लान एक्टिव है या नहीं। इसके साथ लागू कवरेज की जानकारी भी मिल सकती है। इस जानकारी को रिपेयर से पहले चेक करना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि अगर समस्या वारंटी या एक्टिव एपल केयर प्लान की शर्तों के तहत आती है, तो डिवाइस सर्विस के लिए एलिजिबल हो सकता है और आपको रिपेयर का खर्च खुद नहीं उठाना पड़ सकता।

पुराना आईफोन खरीदते समय भी आएगा काम

यह सिर्फ रिपेयरिंग के समय ही नहीं, बल्कि अगर आप सेकंड-हैंड आईफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो भी वारंटी स्टेटस चेक करना जरूरी हो सकता है। कवरेज स्टेटस से आपको यह अंदाजा मिल सकता है कि डिवाइस अभी अपने वारंटी पीरियड में है या उस पर कोई अतिरिक्त एपल केयर कवरेज मौजूद है। इससे पुराने आईफोन की कवरेज से जुड़ी जानकारी को खरीदने से पहले ही वेरिफाई किया जा सकता है।

सेटिंग्स से आईफोन का वारंटी स्टेटस कैसे चेक करें?

एपल सीधे अपने फोन से ही कवरेज चेक करने की सुविधा देता है। आईओएस वर्जन के हिसाब से मेन्यू में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन मौजूदा वर्जन्स में यह जानकारी एपल केयर एंड वारंटी सेक्शन में मिल जाती है। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

सबसे पहले आईफोन के सेटिंग्स में जांए।

नीचे स्क्रॉल करके जनरल पर टैप करें।

अब एपलकेयर एंड वारंटी पर टैप करें।

आपके साइन-इन किए हुए एपल डिवाइसेज की लिस्ट दिखाई देगी। इसमें अपना आईफोन चुनें।

इसके बाद आपको उपलब्ध वारंटी या एपलकेयर कवरेज की जानकारी दिखाई देगी। लागू होने पर इसमें कवरेज की एक्सपायरी डेट भी शामिल हो सकती है।

अगर आपके एपल अकाउंट से कई डिवाइसेज जुड़े हुए हैं, तो एपलकेयर एंड वारंटी सेक्शन में वे अलग-अलग दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में आप जिस डिवाइस की जानकारी देखना चाहते हैं, उसे चुन सकते हैं।

एपल के मुताबिक, सपोर्टेड डिवाइसेज पर कवरेज की जानकारी सीधे एपलकेयर एंड वारंटी सेटिंग्स के जरिए देखी जा सकती है।

सेटिंग्स में कवरेज नहीं मिल रहा तो क्या करें?

अगर आपको संबंधित एपलकेयर प्लान या कवरेज की जानकारी सेटिंग्स में नहीं मिल रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एपल की वेबसाइट के जरिए भी आईफोन का वारंटी और कवरेज स्टेटस चेक किया जा सकता है।

यह तरीका खासतौर पर तब उपयोगी है जब आपको आईफोन की सेटिंग्स का एक्सेस नहीं मिल रहा हो या आप सिर्फ सीरियल नंबर की मदद से किसी डिवाइस की कवरेज जानकारी देखना चाहते हों।

एपल की वेबसाइट से आईफोन का वारंटी स्टेटस कैसे चेक करें?

एपल अपने ऑफिशियल चेक कवरेज टूल के जरिए ऑनलाइन की वारंटी और एपलकेयर कवरेज चेक करने की सुविधा देता है। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें...

किसी भी वेब ब्राउजर में एपल की चेक कवरेज वेबसाइट खोलें।

दिए गए बॉक्स में अपने आईफोन का सीरियल नंबर दर्ज करें। एपल की वेबसाइट इसके बजाय साइन इन करने का विकल्प भी दे सकती है।

वेबसाइट पर मांगी गई कोई भी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करें।

अब आईफोन की उपलब्ध कवरेज और बेनिफिट्स देखने के लिए सीरियल नंबर सबमिट करें।

इसके बाद आपको डिवाइस से जुड़ी उपलब्ध वारंटी और एपलकेयर कवरेज की जानकारी दिखाई जा सकती है।

सेकंड-हैंड आईफोन खरीदने वालों के लिए भी उपयोगी

एपल की वेबसाइट वाला तरीका खासतौर पर सेकंड-हैंड आईफोन खरीदने वालों के लिए उपयोगी हो सकता है। अगर आप कोई पुराना आईफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं और आपके पास अभी वह डिवाइस मौजूद नहीं है, तो आप उसके सीरियल नंबर की मदद से कवरेज स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसमें आपको आईफोन की सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं होती। यानी सिर्फ सीरियल नंबर की मदद से डिवाइस की वारंटी और एपलकेयर कवरेज से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन चेक की जा सकती है।

रिपेयर से पहले जरूर चेक करें कवरेज