टेक टिप्स: फुल वाई-फाई सिग्नल के बावजूद इंटरनेट है स्लो? आज ही अपनाएं ये पांच आसान तरीके, सुपरफास्ट चलेगा नेट

क्या आपके लैपटॉप या फोन में वाई-फाई के सिग्नल पूरे आ रहे हैं, फिर भी वीडियो बफर हो रहा है या वेबसाइट नहीं खुल रही? अक्सर लोग इसके लिए खराब सिग्नल को दोषी मानते हैं, लेकिन असली वजह राउटर, नेटवर्क लोड या सेटिंग्स हो सकती है। जानिए पांच बेहद आसान तरीके, जिनसे आप घर बैठे मिनटों में इस समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं?

अगर आप घर या ऑफिस में वाई-फाई इस्तेमाल करते हैं, तो आपने कभी न कभी ऐसी स्थिति जरूर देखी होगी, जब लैपटॉप या फोन में वाई-फाई के पूरे सिग्नल दिखाई देते हैं, लेकिन इंटरनेट की स्पीड बेहद धीमी होती है। वेबसाइट खुलने में समय लगता है या वीडियो बार-बार बफर होने लगता है। ऐसे में लोग अक्सर मान लेते हैं कि वाई-फाई में ही कोई खराबी है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इसकी वजह इंटरनेट कनेक्शन, राउटर या नेटवर्क सेटिंग्स से जुड़ी हो सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो कुछ आसान तरीके अपनाकर समस्या को ठीक करने की कोशिश की जा सकती है।

1. सबसे पहले इंटरनेट स्पीड टेस्ट करें

अगर वाई-फाई का सिग्नल पूरा है, लेकिन वेबसाइट खुलने या वीडियो चलने में परेशानी हो रही है, तो सबसे पहले इंटरनेट स्पीड चेक करें।

स्पीड टेस्ट में डाउनलोड और अपलोड स्पीड देखें और उसे अपने इंटरनेट प्लान की स्पीड से मिलाएं। अगर टेस्ट में मिलने वाली स्पीड आपके प्लान के मुकाबले काफी कम है, तो समस्या वाई-फाई सिग्नल की बजाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) की तरफ से हो सकती है। ऐसे में अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करना बेहतर रहेगा।

2. राउटर को रीस्टार्ट करके देखें

कई बार राउटर लंबे समय तक लगातार चलने की वजह से भी कनेक्शन से जुड़ी समस्या पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे आसान तरीका है कि राउटर को रीस्टार्ट किया जाए।

इसके लिए राउटर को बंद करें और करीब 30 सेकंड तक इंतजार करने के बाद उसे दोबारा ऑन करें। राउटर के पूरी तरह चालू होने के बाद अपने फोन या लैपटॉप को वाई-फाई से कनेक्ट करें और एक बार फिर इंटरनेट स्पीड चेक करें। कई बार इस आसान तरीके से अस्थायी कनेक्शन समस्या ठीक हो सकती है।

3. वाई-फाई से जुड़े सभी डिवाइस चेक करें

एक ही वाई-फाई नेटवर्क से अगर बहुत सारे डिवाइस जुड़े हुए हैं, तो नेटवर्क पर ज्यादा लोड पड़ सकता है। इससे इंटरनेट की स्पीड बाकी डिवाइस पर कम महसूस हो सकती है।

जैसे मान लीजिए, अगर एक ही नेटवर्क पर कई मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कैमरा या दूसरे डिवाइस कनेक्ट हैं और इनमें से कोई बड़ी फाइल डाउनलोड कर रहा है या 4K वीडियो स्ट्रीम कर रहा है, तो दूसरे फोन या लैपटॉप पर इंटरनेट धीमा हो सकता है। ऐसे में ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले डिवाइस को अस्थायी तौर पर डिस्कनेक्ट करें और फिर इंटरनेट स्पीड चेक करें।

4. 2.4GHz और 5GHz में सही नेटवर्क चुनें

अगर आपके राउटर में 2.4GHz और 5GHz, दोनों वाई-फाई नेटवर्क उपलब्ध हैं, तो जरूरत के हिसाब से सही नेटवर्क का चुनाव करना भी जरूरी है।

5GHz नेटवर्क आमतौर पर ज्यादा स्पीड देता है, लेकिन इसकी रेंज 2.4GHz के मुकाबले कम होती है। इसलिए अगर आप राउटर के करीब हैं और ज्यादा स्पीड चाहते हैं, तो 5GHz नेटवर्क बेहतर विकल्प हो सकता है।

वहीं 2.4GHz नेटवर्क ज्यादा दूरी तक बेहतर तरीके से काम कर सकता है। अगर आपका डिवाइस राउटर से काफी दूर है, तो 2.4GHz नेटवर्क ज्यादा उपयोगी हो सकता है। इसलिए सिर्फ सिग्नल बार देखने के बजाय अपनी जगह और जरूरत के हिसाब से सही नेटवर्क चुनें।

5. वाई-फाई नेटवर्क को फॉर्गेट करके दोबारा कनेक्ट करें

अगर ऊपर बताए तरीकों के बाद भी समस्या बनी हुई है, तो अपने फोन या लैपटॉप में सेव किए गए वाई-फाई नेटवर्क को फॉर्गेट करके दोबारा कनेक्ट करके देखें।

इसके लिए डिवाइस की वाई-फाई सेटिंग में जाएं, संबंधित नेटवर्क को फॉर्गेट करें और फिर दोबारा उसी नेटवर्क को चुनकर वाई-फाई पासवर्ड डालें।

ऐसा करने से कनेक्शन से जुड़ी कुछ अस्थायी समस्याएं ठीक हो सकती हैं और डिवाइस नए सिरे से वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है।

फुल सिग्नल का मतलब तेज इंटरनेट नहीं

यहां एक बात समझना जरूरी है कि वाई-फाई की एक अहम बात यह समझना जरूरी है कि फुल वाई-फाई सिग्नल का मतलब हमेशा तेज इंटरनेट स्पीड नहीं होता।

सिग्नल की ताकत यह बताती है कि आपका फोन या लैपटॉप राउटर से कितनी अच्छी तरह कनेक्ट है। इंटरनेट की वास्तविक स्पीड पर इसके अलावा इंटरनेट प्लान, ISP कनेक्शन, नेटवर्क पर जुड़े डिवाइस और राउटर की स्थिति जैसी चीजों का भी असर पड़ सकता है। इसलिए अगर सिग्नल फुल दिख रहा है लेकिन इंटरनेट स्लो है, तो सिर्फ राउटर के सिग्नल को देखकर समस्या का कारण तय न करें।

समस्या ठीक करने का आसान तरीका