एआई रेट्रो इमेज ट्रेंड: अपनी फोटो को दें 80-90 के दशक का अंदाज, आजमाएं चैटजीपीटी के ये 10 मजेदार फोटो ट्रिक्स

इन दिनों सोशल मीडिया पर 80 और 90 के दशक का रेट्रो इमेज ट्रेंड कर रहा है। आप भी एआई टूल्स की मदद से अपनी साधारण तस्वीरों को पुराने विंटेज लुक में बदल सकते हैं। खुद को बॉलीवुड स्टार बनाने से लेकर पुराने मूवी पोस्टर तक, आप इन दस सीक्रेट एआई प्रॉम्प्ट्स से तस्वीरों को एकदम नया और रेट्रो अंदाज दें सकते हैं।

सोशल मीडिया पर लोग 80 के दशक के स्टाइल की तस्वीरों को लगाकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। खासकर, जेन-जी और युवाओं ने सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को जबरदस्त हवा दी है। इस्टाग्राम से फेसबुक तक और व्हाट्सएप स्टेटस में लोग अपनी पुरानी तस्वीरें लगा रहे हैं। इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने में चैटजीपीटी और जेमिनी जैसे एआई टूल्स की खूब मदद ली जा रही है।

आपके लिए भी इस पुराने अंदाज को अपनी तस्वीरों में लाना भी मुश्किल नहीं है। चैटजीपीटी की मदद से आप अपनी साधारण फोटो को अलग-अलग दौर, फिल्मी लुक और क्रिएटिव अंदाज में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक अच्छी फोटो और सही प्रॉम्प्ट की जरूरत होगी। इसके बाद एआई आपकी तस्वीर में कपड़ों, बालों, रंगों, कैमरा इफेक्ट और पूरे माहौल को बदल सकता है। आइए जानते हैं चैटजीपीटी और गूगल जेमिनी के ऐसे 10 फोटो प्रॉम्प्ट्स, जिन्हें आप खुद आजमा सकते हैं।

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1. खुद को बनाएं 80 के दशक का फिल्मी सितारा

अगर आप देखना चाहते हैं कि 80 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों में आप कैसे नजर आते, तो यह प्रॉम्प्ट आजमा सकते हैं।

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प्रॉम्प्ट:

“मेरी सेल्फी को 1980 के दशक के एक ग्लैमरस बॉलीवुड फिल्म स्टार में बदलें। मेरे चेहरे की विशेषताओं, चेहरे के आकार और पहचान को बिल्कुल न बदलें। तस्वीर में 1980 के दशक की प्रामाणिक हेयरस्टाइल, मेकअप, कपड़े और फिल्म फोटोग्राफी का लुक दें।”

2. एक ही फोटो में पांच अलग-अलग दौर की पहचान

एक ही फोटो से 1950 से लेकर 1990 के दशक तक का लुक तैयार किया जा सकता है। इससे आप देख पाएंगे कि अलग-अलग दौर की फैशन और फोटोग्राफी में आप कैसे दिख सकते हैं।

प्रॉम्प्ट:

“मेरी फोटो के पांच अलग-अलग संस्करण बनाएं और हर संस्करण को अलग दशक के हिसाब से प्रामाणिक रूप से स्टाइल करें: 1950 का दशक, 1960 का दशक, 1970 का दशक, 1980 का दशक और 1990 का दशक। मेरे चेहरे की पहचान को बिल्कुल समान रखें और केवल स्टाइल, कपड़े, बाल और फोटोग्राफी में बदलाव करें।”

3. अपनी तस्वीर से बनाएं एक्शन फिगर

आप अपनी फोटो को एक पुराने जमाने के कलेक्टिबल एक्शन फिगर के रूप में भी देख सकते हैं। इसमें आपकी पहचान से मेल खाता चेहरा और आपके लुक से जुड़े सामान शामिल किए जा सकते हैं।

प्रॉम्प्ट:

“मेरी फोटो के आधार पर मुझे एक कलेक्टिबल एक्शन फिगर में बदलें। मेरे चेहरे की विशेषताओं को पहचानने योग्य बनाए रखें और इस फिगर को एक वास्तविक दिखने वाली विंटेज खिलौना पैकेजिंग के अंदर रखें। पैकेजिंग में मेरे लुक से प्रेरित एक्सेसरीज भी शामिल करें।”

4. खुद को किसी ऐतिहासिक तस्वीर का हिस्सा बनाएं

अगर आप किसी पुराने ऐतिहासिक दौर की तस्वीर में खुद को देखना चाहते हैं, तो यह ट्रिक काम आ सकती है। एआई को कपड़े, माहौल, रोशनी और तस्वीर की गुणवत्ता उस दौर के अनुरूप रखने को कहा जा सकता है।

प्रॉम्प्ट:

“मुझे किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दौर की एक तस्वीर में वास्तविक रूप से शामिल करें। मेरे चेहरे की विशेषताओं को सुरक्षित रखें और कपड़ों, आसपास के वातावरण, रोशनी, फिल्म की गुणवत्ता और तस्वीर की संरचना को उस ऐतिहासिक दौर के अनुरूप प्रामाणिक बनाएं।”

5. अपनी फोटो को बनाएं पुरानी फिल्म का पोस्टर

पुराने दौर के फिल्म पोस्टर जैसा लुक पाने के लिए भी चैटजीपीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सिनेमाई रोशनी और उस दौर की डिजाइन शैली जोड़ी जा सकती है।

प्रॉम्प्ट:

“मेरी फोटो को क्लासिक 1980 के दशक की फिल्मों से प्रेरित एक विंटेज फिल्म पोस्टर में बदलें। मेरे चेहरे और पहचान को बिल्कुल न बदलें। तस्वीर में नाटकीय सिनेमाई रोशनी, उस दौर के अनुरूप स्टाइल और एक प्रामाणिक फिल्म पोस्टर जैसा लुक दें।”

6. फोटो को बनाएं 1975 की पुरानी फैमिली तस्वीर

अगर आप अपनी मौजूदा तस्वीर को ऐसा लुक देना चाहते हैं, जैसे वह 1975 में खींची गई पुरानी पारिवारिक फोटो हो, तो यह प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रॉम्प्ट:

“मेरी फोटो को 1975 में खींची गई एक विश्वसनीय पारिवारिक तस्वीर में बदलें। लोगों और उनके चेहरे की विशेषताओं को बिल्कुल न बदलें, लेकिन उस दौर के अनुरूप कपड़े, फोटोग्राफी शैली, रंग, फिल्म ग्रेन, तस्वीर की छोटी-मोटी खामियां और आसपास का माहौल तैयार करें।”

7. अपने पालतू जानवर को इंसान के रूप में बदलें

यह ट्रिक खासतौर पर पालतू जानवरों के मालिकों के लिए मजेदार हो सकती है। इसमें आपके पेट (पालतू जानवर) का मानवीय रूप तैयार किया जा सकता है।

प्रॉम्प्ट:

“मेरे पालतू जानवर की कल्पना एक इंसान के रूप में करें और उसके व्यक्तित्व तथा खास विशेषताओं को बरकरार रखें। उसकी शक्ल, भाव-भंगिमा और पूरे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए उसका एक वास्तविक दिखने वाला मानवीय रूप तैयार करें।”

8. एक ही फोटो को 10 अलग-अलग दौर में बदलें

इस ट्रिक में फोटो का मुख्य विषय और उसकी संरचना एक जैसी रखी जा सकती है, जबकि कैमरा तकनीक, रंग, रोशनी और फोटो की खामियों को अलग-अलग दशकों के हिसाब से बदला जा सकता है।

प्रॉम्प्ट:

“इसी फोटो के 10 अलग-अलग संस्करण बनाएं, जैसे हर तस्वीर को अलग दशक में खींचा गया हो। विषय और तस्वीर की संरचना को एक जैसा रखें, लेकिन हर दौर की कैमरा तकनीक, फिल्म स्टॉक, रंग, रोशनी और फोटोग्राफी से जुड़ी छोटी-मोटी खामियों को बदलें।”

9. बचपन की याद को फोटो में बदलें

अगर आपके पास बचपन की किसी खास याद की वास्तविक तस्वीर नहीं है, तो आप उसका विवरण देकर एआई से उस याद की कल्पना पर आधारित तस्वीर तैयार करा सकते हैं।

प्रॉम्प्ट:

“मेरी बचपन की इस याद के विवरण को एक वास्तविक दिखने वाली तस्वीर में बदलें। जगह, लोगों, कपड़ों, वस्तुओं और माहौल को यथासंभव प्रामाणिक तरीके से दोबारा तैयार करें और इसमें पुरानी पारिवारिक तस्वीर जैसी दृश्य खामियां भी शामिल करें।”

10. अपने कमरे को 10 अलग स्टाइल में देखें

एआई की मदद से आप अपने कमरे की मौजूदा संरचना को बनाए रखते हुए यह भी देख सकते हैं कि अलग-अलग इंटीरियर डिजाइन में वही कमरा कैसा नजर आएगा।

प्रॉम्प्ट:

“मेरे कमरे की वास्तुकला और उसके अनुपात को बिल्कुल समान रखते हुए उसे 10 अलग-अलग इंटीरियर स्टाइल में दोबारा डिजाइन करें। मिड-सेंचुरी मॉडर्न, स्कैंडिनेवियन, जापांडी, आर्ट डेको, इंडस्ट्रियल, बोहो, कोस्टल, मिनिमलिस्ट, मॉडर्न क्लासिक और मैक्सिमलिस्ट जैसी शैलियों से प्रेरित अलग-अलग संस्करण दिखाएं।”

बेहतर फोटो के लिए एक बात रखें ध्यान

ऐसे प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करते समय कोशिश करें कि आपकी मूल फोटो साफ हो और चेहरा ठीक से दिखाई दे। प्रॉम्प्ट में यह भी साफ लिखें कि चेहरे की पहचान और जरूरी फीचर्स नहीं बदले जाएं। इससे एआई को आपकी इच्छा समझने में आसानी होती है।