काम की बात: ब्लूटूथ टेथरिंग क्या है, वाई-फाई हॉटस्पॉट से कितना अलग? जानें किसे कब इस्तेमाल करें

स्मार्टफोन से इंटरनेट शेयर करने के लिए वाई-फाई हॉटस्पॉट आम है, लेकिन क्या आपने 'ब्लूटूथ टेथरिंग' का इस्तेमाल किया है? यह फीचर आपके फोन की काफी बैटरी बचाता है और कनेक्शन को सुरक्षित रखता है। आइए समझते हैं दोनों के बीच का अंतर।

आज के डिजिटल युग में इंटरनेट के बिना एक पल बिताना भी मुश्किल लगता है। जब हमारे लैपटॉप या दूसरे फोन का डेटा खत्म हो जाता है, तो हम तुरंत अपने दोस्त से 'हॉटस्पॉट' ऑन करने के लिए कहते हैं। आमतौर पर हम इसके लिए वाई-फाई टेथरिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके स्मार्टफोन में एक और शानदार फीचर छिपा होता है— 'ब्लूटूथ टेथरिंग'। बहुत कम लोग इसका सही इस्तेमाल जानते हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह क्या है और वाई-फाई हॉटस्पॉट से कैसे अलग है।

ब्लूटूथ टेथरिंग आखिर क्या है?

यह एक ऐसा स्मार्ट फीचर है जिसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन का इंटरनेट कनेक्शन ब्लूटूथ की मदद से किसी दूसरे डिवाइस (जैसे लैपटॉप, टैबलेट या अन्य फोन) के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए दोनों डिवाइसेस का ब्लूटूथ के जरिए 'पेयर' होना जरूरी है। एक बार पेयरिंग हो जाने के बाद, आप बिना किसी पासवर्ड के आसानी से दूसरे डिवाइस में इंटरनेट चला सकते हैं।

वाई-फाई टेथरिंग से कैसे है अलग?

भले ही दोनों का काम इंटरनेट शेयर करना है, लेकिन इनकी तकनीक और फायदों में जमीन-आसमान का फर्क है:

बैटरी की खपत: वाई-फाई टेथरिंग यानी मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करते ही फोन की बैटरी तेजी से खत्म होने लगती है। वहीं, ब्लूटूथ टेथरिंग बहुत कम पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे आपके फोन की बैटरी लंबे समय तक चलती है। सफर के दौरान यह एक बेहतरीन विकल्प है।

इंटरनेट की स्पीड: अगर आपको एचडी वीडियो स्ट्रीम करना है या भारी फाइल्स डाउनलोड करनी हैं, तो वाई-फाई टेथरिंग बेस्ट है क्योंकि यह हाई-स्पीड इंटरनेट देता है। इसके उलट, ब्लूटूथ टेथरिंग में इंटरनेट की स्पीड थोड़ी धीमी होती है, जो सिर्फ सामान्य वेब ब्राउजिंग और मैसेजिंग के लिए ही ठीक काम करती है।

रेंज और डिवाइस लिमिट: वाई-फाई हॉटस्पॉट की रेंज काफी ज्यादा होती है और आप एक साथ कई डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं, ब्लूटूथ टेथरिंग की रेंज सीमित (लगभग 10 मीटर) होती है और यह आमतौर पर एक बार में सिर्फ एक ही डिवाइस को इंटरनेट देने के लिए डिजाइन किया गया है।

सिक्योरिटी: ब्लूटूथ टेथरिंग ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि इसमें डेटा शेयर करने से पहले डिवाइस को मैन्युअली पेयर करना पड़ता है। वाई-फाई नेटवर्क को आसानी से कोई भी स्कैन कर सकता है, लेकिन ब्लूटूथ में हैकिंग या डेटा चोरी का खतरा न के बराबर होता है।

आपके लिए क्या है बेहतर?

अगर आप यात्रा कर रहे हैं, फोन की बैटरी कम है और सिर्फ ईमेल या वॉट्सऐप चेक करना है, तो ब्लूटूथ टेथरिंग एक स्मार्ट चॉइस है। लेकिन, अगर आपको दोस्तों के साथ फास्ट स्पीड में गेमिंग करनी है या फिल्में देखनी हैं, तो वाई-फाई हॉटस्पॉट का ही चुनाव करें।