टेक टिप्स: फोन की वारंटी करनी है चेक? आईएमईआई नंबर से ऐसे लगाएं पता, जानें कब तक मिलेगी फ्री रिपेयरिंग सर्विस

क्या आपको पता है कि आपके स्मार्टफोन की वारंटी कब तक है? अगर आपके एंड्रॉयड फोन में कोई खराबी आ जाती है, तो रिपेयर के लिए पैसे खर्च होंगे या कंपनी की वारंटी में फोन ठीक हो जाएगा, यह जानने के लिए सबसे पहले वारंटी स्टेटस चेक करना जरूरी है। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है कि यह कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं एंड्रॉयड फोन में इसे चेक करने का तरीका।