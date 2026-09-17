क्या तेजी से खत्म हो रही है आपके आईफोन की बैटरी?: एपल ने बताए पांच कमाल के टिप्स, जानें कैसे बढ़ेगी परफॉर्मेंस

आईफोन यूजर्स की बैटरी को लेकर अक्सर से शिकायत रहती है। तो अगर आपकी भी यही समस्या है, तो एपल ने खुद आईफोन की बैटरी लाइफ और लाइफस्पैन को बेहतर बनाने के लिए 5 बेहद आसान और असरदार टिप्स बताए हैं। सही तापमान से लेकर स्मार्ट चार्जिंग तक, जानिए वे कौन से तरीके हैं जिनसे आपके आईफोन की बैटरी सालों-साल आपका साथ निभाएगी।

आईफोन का इस्तेमाल करते समय कई बार हैवी यूसेज की वजह से बैटरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म होने लगती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम जाने-अनजाने में कुछ जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगर आपके फोन की बैटरी भी जल्द खत्म हो जाती है, तो इस लेख में बताएं गए तरीकों को फॉलो कर सकते हैं।

लेटेस्ट सॉफ्टवेयर (iOS) पर अपडेट रखें

एपल का सबसे पहला सुझाव है कि हमेशा अपने आईफोन को लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम (iOS) पर अपडेट रखें। नए अपडेट्स में अक्सर ऐसे बग फिक्स और पावर-सेविंग फीचर्स होते हैं, जो बैटरी ड्रेन को कम करते हैं।

इसे अपडेट करने के लिए सबसे पहले सेटिंग्स में जाएं, इसके बाद जनरल पर क्लिक करें। अब सॉफ्टवेयर अपडेट चुनें। अगर अपडेट उपलब्ध है, तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें।

अत्यधिक तापमान से बचें

तापमान का आपके आईफोन की बैटरी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। एपल के अनुसार, आईफोन के लिए आदर्श तापमान 16°C से 22°C के बीच होता है।

यूजर्स को 35°C से अधिक तापमान (कड़ी धूप या गर्म कार के अंदर) में डिवाइस का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बैटरी की क्षमता स्थायी रूप से कम हो सकती है।

उच्च तापमान में फोन चार्ज न करें

गर्म वातावरण में आईफोन चार्ज करना बैटरी की सेहत के लिए सबसे खतरनाक है। अगर बैटरी का तापमान काफी ज्यादा है, तो सॉफ्टवेयर सुरक्षा के लिहाज से चार्जिंग को 80% पर ही रोक देता है।

इसके अलावा, अत्यधिक ठंडे तापमान में भी बैटरी लाइफ अस्थायी रूप से कम हो सकती है। हालांकि, फोन के सामान्य तापमान पर वापस आने के बाद यह ठीक हो जाता है।

चार्ज करते समय मोटे बैक कवर क्यों हटाना चाहिए?

कुछ मोटे या खराब क्वालिटी वाले फोन केस चार्जिंग के दौरान पैदा होने वाली गर्मी को बाहर निकलने से रोकते हैं। ऐसे में एपल सुझाव देता है कि अगर आपका आईफोन चार्जिंग के दौरान असामान्य रूप से गर्म हो रहा है, तो तुरंत उसका बैक केस हटा दें।

चार्जिंग के दौरान फोन का ज्यादा गर्म होना बैटरी की लाइफस्पैन (लंबी अवधि की क्षमता) को हमेशा के लिए खराब कर सकता है।

लंबे समय तक स्टोर करते समय बैटरी 50% पर रखें