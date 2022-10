जरूरी बात: क्या सच में भारत छोड़ रही है Xiaomi, पाकिस्तान में प्लांट लगाने की रिपोर्ट में कितनी है सच्चाई?

चाइनीज मोबाइल कंपनियों और भारत सरकार के बीच पिछले कुछ महीनों से सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। टैक्स को लेकर सरकार और चाइनीज मोबाइल कंपनियों के बीच ठनी है। इसी बीच एक खबर आई है कि भारत सरकार के साथ चल रहे तनाव के बीच Xiaomi ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भारत से पाकिस्तान में शिफ्ट करने की तैयारी में है।

Just IN: Chinese mobile-maker Xiaomi may move its operations from India to Pakistan after Indian govt freezes its assets worth $676M. - sources