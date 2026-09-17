एक ही आईफोन में इस्तेमाल कर सकेंगे व्हाट्सएप के 3 अकाउंट: इन यूजर्स के लिए आ सकता है खास फीचर, कैसे करेगा काम?

Thu, 17 Sep 2026 05:25 PM IST

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

अगर आप एक से ज्यादा फोन नंबर का इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाट्सएप जल्द ही आपका काम काफी आसान कर सकता है। WaBetaInfo की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी आईओएस पर तीसरे अकाउंट सपोर्ट की टेस्टिंग कर रही है। आइए जानते हैं यह नया फीचर कैसे काम करेगा और बीटा अपडेट में क्या खास मिला है।

व्हाट्सएप ने आईफोन पर मल्टीपल अकाउंट्स का सपोर्ट शुरू किया था। अब इसके बाद कंपनी आईफोन पर 6.22.76 अपडेट के साथ मल्टी-अकाउंट सपोर्ट रोल आउट किया था। इसके जरिए यूजर्स पहले अकाउंट से साइन आउट किए बिना उसी व्हाट्सएप एप में दूसरा अकाउंट जोड़ सकते हैं।

दोनों अकाउंट की जानकारी अलग-अलग रहती है। हर अकाउंट की अपनी चैट हिस्ट्री, नोटिफिकेशन, बैकअप और सेटिंग्स होती हैं। इससे एक नंबर की जानकारी दूसरे अकाउंट में मिक्स नहीं होती।

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यह फीचर उन यूजर्स के लिए उपयोगी है जिन्हें दो व्हाट्सएप नंबर चलाने के लिए दो फोन रखने पड़ते थे या बार-बार अकाउंट में लॉग इन और लॉग आउट करना पड़ता था। हालांकि, अभी इसकी सीमा दो अकाउंट तक है।

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तीसरे अकाउंट की हो रही टेस्टिंग