प्राइमरी फोन के अलावा कहीं नहीं दिखेगी पर्सनल चैट: व्हाट्सएप ला रहा है रिस्ट्रिक्टेड चैट फीचर, कैसे करेगा काम?

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Fri, 02 Oct 2026 03:58 PM IST

सार टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड चैट नाम का नया फीचर पेश किया है। इस फीचर के इनेबल होते ही कोई भी प्राइवेट बातचीत व्हाट्सएप वेब या अन्य लिंक्ड डिवाइसेस पर एक्सेस नहीं की जा सकेगी। आइए जानते हैं इस नए फीचर के काम करने का तरीका और इसके सभी बदलाव के बारे में...

प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एआई जनरेटेड

अगर आप व्हाट्सएप पर कुछ बातचीत को ज्यादा प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो जल्द ही आपके लिए एक नया फीचर आ सकता है। Meta के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड चैट नाम के फीचर पर काम कर रहा है। यह फीचर किसी खास चैट में मैसेज और मीडिया के साथ किए जा सकने वाले कामों पर ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। खास बात यह है कि अब ऐसी चैट को व्हाट्सएप वेब या दूसरे लिंक्ड डिवाइस पर भी एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। आइए जानते हैं रिस्ट्रिक्टेड चैट कैसे काम करेगा और इसमें क्या-क्या बदलेगा।

एडवांस चैट प्राइवेसी का अपग्रेडेड वर्जन है रिस्ट्रिक्टेड चैट

रिस्ट्रिक्टेड चैट को व्हाट्सएप के मौजूदा एडवांस चैट प्राइवेसी फीचर का अपग्रेडेड वर्जन बताया जा रहा है। एप इसका नाम भी बदल रहा है, ताकि फीचर का मकसद यूजर्स को ज्यादा आसानी से समझ में आ सके। व्हाट्सएप ने साफ किया है कि यह फीचर ऑप्शनल होगा। यानी मैसेज को सुरक्षित रखने के लिए इसे इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से किसी खास बातचीत के लिए इसे चालू कर सकेंगे।

चैट इंफो से मैन्युअली करना होगा ऑन

रिस्ट्रिक्टेड चैट का विकल्प चैट इंफो स्क्रीन से एक्सेस किया जा सकेगा। यह फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑफ रहेगा। इसका मतलब है कि यूजर्स को जिस बातचीत पर अतिरिक्त प्राइवेसी कंट्रोल चाहिए, उसमें जाकर रिस्ट्रिक्टेड चैट को मैन्युअली इनेबल करना होगा। एक बार फीचर ऑन करने के बाद उस चैट पर कई तरह की पाबंदियां लागू हो जाएंगी।

रिस्ट्रिक्टेड चैट में लगेंगी चार पाबंदियां

पहला, चैट में शेयर किया गया मीडिया फोन की गैलरी में अपने आप सेव नहीं हो सकेगा।

दूसरा, यूजर्स उस बातचीत को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे।

तीसरा, उस बातचीत के अंदर मेटा एआई फीचर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

चौथा, और इस नए अपडेट का सबसे बड़ा बदलाव, रिस्ट्रिक्टेड चैट को लिंक्ड डिवाइस पर एक्सेस नहीं किया जा सकेगा।

व्हाट्सएप वेब और लिंक्ड डिवाइस पर नहीं खुलेगी चैट

रिस्ट्रिक्टेड चैट सिर्फ प्राइमरी डिवाइस पर काम करेगी। इसका मतलब है कि इस फीचर से सुरक्षित की गई बातचीत व्हाट्सएप वेब या किसी अन्य कनेक्टेड डिवाइस के जरिए उपलब्ध नहीं होगी। यह बदलाव उन यूजर्स के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है, जो संवेदनशील बातचीत को अपने मुख्य फोन तक ही सीमित रखना चाहते हैं।

चैट में दिखेगा सिस्टम मैसेज

रिस्ट्रिक्टेड चैट इनेबल करने के बाद व्हाट्सएप उस बातचीत के अंदर एक सिस्टम मैसेज भी दिखाएगा। यह मैसेज चैट में मौजूद पार्टिसिपेंट्स को बताएगा कि इस बातचीत के मैसेज सिर्फ प्राइमरी डिवाइस पर भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे चैट में शामिल लोगों को पता रहेगा कि उस बातचीत पर रिस्ट्रिक्टेड चैट की पाबंदियां लागू हैं।

एआई एजेंट्स और थर्ड-पार्टी टूल्स के एक्सेस पर भी लगेगी रोक

आजकल व्हाट्सएप के लिंक्ड डिवाइसेस का इस्तेमाल कुछ थर्ड-पार्टी टूल्स और एआई एजेंट्स की ओर से व्हाट्सएप बातचीत तक पहुंचने के लिए भी किया जाता है।

रिस्ट्रिक्टेड चैट में लिंक्ड डिवाइसेस का एक्सेस ब्लॉक होने से ऐसे एक्सेस के खिलाफ एक अतिरिक्त बाधा जुड़ जाएगी। यानी बातचीत को सिर्फ प्राइमरी डिवाइस तक सीमित करने से इसकी प्राइवेसी लेयर और मजबूत हो सकती है।

अभी चुनिंदा एंड्रॉयड बीटा टेस्टर्स को मिल रहा फीचर

रिस्ट्रिक्टेड चैट फिलहाल सभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। इसे व्हाट्सएप बीटा फॉर एंड्राॅयड वर्जन 2.26.39.11 के जरिए चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है।

इसका रोलआउट धीरे-धीरे किया जा रहा है। इसलिए अगर कोई यूजर व्हाट्सएप का लेटेस्ट बीटा वर्जन इस्तेमाल कर रहा है, तब भी यह फीचर उसे तुरंत दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है।

सभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए कब आएगा?

हालांकि कंपनी की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि रिस्ट्रिक्टेड चैट फीचर को स्टेबल वर्जन में सभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए कब जारी किया जाएगा। फिलहाल यह फीचर बीटा टेस्टिंग के चरण में है। टेस्टिंग के दौरान व्हाट्सएप इसके काम करने के तरीके और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकता है। स्टेबल रोलआउट की तारीख की आधिकारिक जानकारी आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह फीचर सभी यूजर्स तक कब पहुंचेगा।