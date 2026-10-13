WhatsApp पर NO लिखने से खाली हो सकता है बैंक खाता: पुलिस ने स्कैम को लेकर किया अलर्ट, यूजर्स को क्या दी सलाह?

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Tue, 13 Oct 2026 05:23 PM IST

सार टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप पर इन दिनों बैंक खाते से पैसे कटने का झूठा दावा करने वाले फर्जी मैसेज भेजकर साइबर ठग लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे मैसेज में NO लिखकर जवाब देने को कहा जाता है। घबराहट में दिया गया एक छोटा सा जवाब भी आपके बैंक खाते और फोन की सुरक्षा को बड़े खतरे में डाल सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर यह नया बैंकिंग स्कैम क्या है, यह कैसे काम करता है और आप खुद को इस ऑनलाइन ठगी से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं...

व्हाट्सएप बैंक स्कैम से सावधान - फोटो : एआई जनरेटेड

व्हाट्सएप का इस्तेमाल अब सिर्फ बातचीत करने तक सीमित नहीं रहा, बल्किजरूरी जानकारी और दस्तावेज साझा करने के लिए भी किया जाता है। साइबर ठग इसी का फायदा उठाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। अब तक आपने ओटीपी (OTP) मांगकर या फर्जी लिंक भेजकर होने वाली ऑनलाइन ठगी के बारे में सुना होगा, लेकिन अब बैंक खाते से पैसे कटने का डर दिखाकर भी लोगों को जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है।

इस तरीके में अंजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जाता है। इसमें दावा किया जाता है कि आपके बैंक खाते से कोई रकम कट गई है। इसके बाद कहा जाता है कि अगर आपने यह ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो तुरंत NO लिखकर जवाब दें। अचानक खाते से पैसे कटने की बात पढ़कर लोग घबरा सकते हैं और बिना जांच किए जवाब दे सकते हैं। डिजिट की रिपोर्ट के मुताबिक, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने ऐसे कथित WhatsApp बैंकिंग स्कैम को लेकर लोगों को सावधान किया है। उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ लाखों रुपये की ठगी का भी जिक्र किया है।

व्हाट्सएप का नया स्कैम कैसे काम करता है?

इस स्कैम में साइबर ठग किसी अनजान या विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं। मैसेज में कहा जाता है कि आपके बैंक खाते से कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और पैसे कट गए हैं। इसके बाद आपसे कहा जाता है कि अगर आपने यह भुगतान नहीं किया है, तो तुरंत NO लिखकर जवाब दें।

इस तरह के मैसेज का मकसद लोगों के मन में डर और जल्दबाजी पैदा करना हो सकता है। खाते से पैसे कटने की बात सुनकर कोई भी व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहेगा। ठग इसी घबराहट का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने इस कथित तरीके को ऑटो-एक्जीक्यूशन फाइल अटैक बताया है, लेकिन किसी मैसेज का जवाब देने और डिवाइस में मैलवेयर अपने आप चलने के बीच तकनीकी अंतर है। इसलिए सिर्फ NO लिखने से फोन हैक हो जाने के दावे को स्थापित तकनीकी तथ्य मानना सही नहीं होगा। इसके बावजूद, अनजान नंबर से आए बैंकिंग मैसेज का जवाब देने के बजाय उसकी सच्चाई जांचना जरूरी है।

क्या NO लिखते ही फोन हैक हो जाता है?

पुलिस की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि इस तरह के मैसेज का जवाब देने से साइबर अपराधी फोन या बैंक खाते तक पहुंच बना सकते हैं। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में इस प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है। दूसरी ओर, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने WhatsApp, SMS और ईमेल के जरिए संदिग्ध फाइलें भेजकर किए जाने वाले साइबर हमलों को लेकर आधिकारिक चेतावनी जारी की है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, ठग Statement of Account.zip, RBI.zip या MCA.zip जैसे नाम वाली फाइलें भेज सकते हैं। ऐसी जिप फाइल के भीतर नुकसान पहुंचाने वाली EXE और DLL फाइलें हो सकती हैं। इन्हें डाउनलोड करके खोलने या चलाने पर विंडोज कंप्यूटर में मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है और WhatsApp Web से जुड़े अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसलिए दो बातों को अलग-अलग समझना जरूरी है। पहली, अनजान नंबर से आए बैंकिंग मैसेज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी, किसी संदिग्ध फाइल को डाउनलोड करके खोलना या उसके भीतर मौजूद प्रोग्राम चलाना गंभीर साइबर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है।

व्हाट्सएप पर ऐसा मैसेज आए तो क्या करें?

मैसेज का जवाब न दें: अगर किसी अंजान नंबर से बैंक खाते से पैसे कटने का मैसेज आता है, तो घबराकर YES या NO न लिखें। पहले खाते की स्थिति की जांच करें।

अगर किसी अंजान नंबर से बैंक खाते से पैसे कटने का मैसेज आता है, तो घबराकर YES या NO न लिखें। पहले खाते की स्थिति की जांच करें। बैंक का आधिकारिक एप खोलें: अपने बैंक के मोबाइल एप या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बैलेंस और हाल के ट्रांजैक्शन चेक करें। मैसेज में दिए गए किसी लिंक से बैंक की वेबसाइट खोलने से बचें।

अपने बैंक के मोबाइल एप या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बैलेंस और हाल के ट्रांजैक्शन चेक करें। मैसेज में दिए गए किसी लिंक से बैंक की वेबसाइट खोलने से बचें। संदिग्ध नंबर को ब्लॉक और रिपोर्ट करें: अगर मैसेज फर्जी या संदिग्ध लगता है, तो व्हाट्सएप पर संबंधित नंबर को ब्लॉक और रिपोर्ट कर सकते हैं।

अगर मैसेज फर्जी या संदिग्ध लगता है, तो व्हाट्सएप पर संबंधित नंबर को ब्लॉक और रिपोर्ट कर सकते हैं। मैसेज का स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें: भेजने वाले नंबर, मैसेज और समय का स्क्रीनशॉट रख लें। शिकायत करते समय ये जानकारियां उपयोगी हो सकती हैं।

भेजने वाले नंबर, मैसेज और समय का स्क्रीनशॉट रख लें। शिकायत करते समय ये जानकारियां उपयोगी हो सकती हैं। अंजान फाइल डाउनलोड या ओपन न करें:किसी अनजान व्यक्ति की ओर से भेजी गई ZIP, EXE या DLL फाइल डाउनलोड करके न खोलें। खासकर बैंक स्टेटमेंट या सरकारी दस्तावेज के नाम पर भेजी गई फाइलों को लेकर सतर्क रहें। I4C ने ऐसी संदिग्ध फाइलों से दूर रहने की सलाह दी है।

अगर खाते से पैसे कट जाएं तो क्या करें?

अगर आपको पता चलता है कि खाते से आपकी जानकारी के बिना पैसे कटे हैं, तो तुरंत अपने बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें और ट्रांजैक्शन की जानकारी दें। साइबर ठगी की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर की जा सकती है। इसके अलावा, सरकारी पोर्टल ww.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

ध्यान रखें कि बैंक खाते से पैसे कटने का कोई भी मैसेज अपने आप में इस बात का सबूत नहीं है कि ट्रांजैक्शन वास्तव में हुआ है। इसलिए व्हाट्सएप पर आए अलर्ट के आधार पर जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के बजाय बैंक के आधिकारिक एप या इंटरनेट बैंकिंग से पुष्टि करें।