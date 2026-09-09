क्या है वायरल चैटजीपीटी 80 ट्रेंड?: बड़ी हस्तियां भी बना रहीं तस्वीरें, जानिए कैसे बनाएं अपना एआई पोर्ट्रेट

जागृति शुक्ला
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीजागृति शुक्ला
Wed, 09 Sep 2026 06:46 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर इन दिनों चैटजीपीटी का 80s एआई फोटो ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। आम यूजर्स से लेकर बड़े राजनेता, खेल जगत की हस्तियां और बॉलीवुड सितारे तक अपनी आधुनिक तस्वीरों को 1980 के दशक के रेट्रो अंदाज में बदल रहे हैं। एआई की मदद से तस्वीरों में चेहरे की पहचान बरकरार रखते हुए बड़े हेयरस्टाइल, विंटेज कपड़े, स्टेटमेंट ज्वेलरी, क्लासिक लाइटिंग और फिल्म ग्रेन जैसे एलिमेंट जोड़े जा रहे हैं। तो क्या आप भी अपनी साधारण फोटो को 80 के रेट्रो मैगजीन कवर या पुराने बॉलीवुड पोर्ट्रेट जैसा लुक देना चाहते हैं? इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं इसे बनाने वाला खास प्रॉम्प्ट और पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया।

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What Viral ChatGPT 80s Photo Trend? How Create Retro AI Images With Prompt
सोशल मीडिया पर छाया चैटजीपीटी का 80 ट्रेंड - फोटो : amarujala.com

    विस्तार
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    सोशल मीडिया की दुनिया में समय-समय पर एआई से जुड़े ट्रेंड्स हलचल मचाते रहते हैं। जिबली स्टाइल आर्ट और कैरीकेचर अवतारों के बाद अब इंस्टाग्राम और एक्स पर चैटजीपीटी 80s फोटो ट्रेंड जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है।

    इस ट्रेंड के तहत लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी आज की तस्वीरों को 1980 के दशक की विंटेज और रेट्रो स्टाइल में बदल रहे हैं। खास बात यह है कि फोटो में व्यक्ति के चेहरे की पहचान और स्किन टोन पूरी तरह बरकरार रहती है, लेकिन उनके बाल, कपड़े, चश्मे और बैकग्राउंड 80 के दशक के बॉलीवुड या डिस्को एरा जैसे हो जाते हैं।

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    क्या है वायरल चैटजीपीटी 80 फोटो ट्रेंड?

    • इंस्टाग्राम और एक्स पर इन दिनों 1980 के दशक का रेट्रो फोटो ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें लोग अपनी मौजूदा तस्वीरों को एआई की मदद से इस तरह बदल रहे हैं कि वे किसी पुराने फैमिली एलबम, बॉलीवुड फिल्म या 80 की मैगजीन कवर फोटो जैसी नजर आएं।
    • इस ट्रेंड में सिर्फ तस्वीर पर पुराना फिल्टर लगाने के बजाय एआई फोटो के हेयरस्टाइल, कपड़े, एक्सेसरीज, बैकग्राउंड, लाइटिंग और कैमरा इफेक्ट तक बदल देता है। चेहरे की पहचान और व्यक्ति की मूल विशेषताओं को बरकरार रखते हुए पूरी तस्वीर को 1980 के दशक के अंदाज में तैयार किया जाता है।

    इस ट्रेंड की सबसे बड़ी खासियत इसका रेट्रो लुक है। जो बड़ी-बड़ी हस्तियों से लेकर जेन-जी व आम लोगों को आकर्षित कर रहा है। एआई से बनाई जा रही तस्वीरों में बड़े और घने हेयरस्टाइल, घुंघराले बाल, हाई-वेस्ट कपड़े, एविएटर सनग्लास और बड़े स्टेटमेंट ज्वेलरी जैसे एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों में अक्सर वार्म लाइटिंग, हल्का सेपिया टोन, सॉफ्ट फिल्म ग्रेन और पुराने कैमरे से खींची तस्वीर जैसा टेक्सचर जोड़ा जाता है। यूजर चाहें तो तस्वीर को बॉलीवुड स्टूडियो पोर्ट्रेट, पुराने वेडिंग एलबम, फिल्म मैगजीन कवर या डिस्को बैकग्राउंड जैसा भी बना सकते हैं।

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    बड़ी हस्तियां भी ट्रेंड में शामिल

    80 के अंदाज में नजर आए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
    80 के अंदाज में नजर आए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल - फोटो : @PiyushGoyal

    यह ट्रेंड सिर्फ आम सोशल मीडिया यूजर्स तक सीमित नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी 80 स्टाइल में अपनी एआई तस्वीर शेयर की। उनकी तस्वीर में ग्रे सूट, सफेद शर्ट और एविएटर सनग्लास के साथ रेट्रो फिल्म स्टार जैसा लुक दिखाई दिया।

    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का 80 लुक
    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का 80 लुक - फोटो : @KirenRijiju

    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस ट्रेंड को अपनाया। उनकी शेयर की गई तस्वीर में वे रेट्रो कपड़ों और सनग्लास के साथ एक पुरानी कार के पास नजर आए।

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