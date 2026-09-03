एपल यूजर्स की मौज: अब दो अलग-अलग आईफोन में चला सकेंगे एक ही नंबर, आईओएस 27 में आ रहा है यह धांसू फीचर

एपल अपने यूजर्स के लिए एक कमाल का 'आईफोन हैंडऑफ' फीचर लेकर आ रहा है। नए iOS 27 अपडेट के साथ, अब आप बिना सिम बदले दो अलग-अलग आईफोन पर एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह बदलाव कनेक्टिविटी को पूरी तरह आसान बनाएगा।

अगर आप भी दो आईफोन इस्तेमाल करते हैं और दोनों में एक ही नंबर चलाने के लिए बार-बार सिम कार्ड बदलने या कॉल फॉरवर्डिंग की झंझट से परेशान हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एपल एक ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जो आपकी इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। 'आईफोन हैंडऑफ' नाम का यह नया फीचर आपको दो अलग-अलग आईफोन पर एक ही फोन नंबर चलाने की आजादी देगा, वह भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च या नई सेलुलर लाइन खरीदे।

iOS 27 के साथ मिलेगी इस फीचर की सौगात

इस शानदार फीचर की पहली झलक इस साल जून में आयोजित हुए WWDC 2026 इवेंट में दिखाई गई थी। अब इसे एपल के आगामी ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 27 अपडेट में पूरी तरह से शामिल कर लिया गया है। इस फीचर के आने के बाद यूजर्स को अपने दोनों डिवाइस के बीच सिम स्वैप करने की पुरानी और उबाऊ प्रक्रिया से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा।

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कैसे काम करेगा आईफोन हैंडऑफ फीचर?

इस फीचर को सेट अप करना बेहद आसान रखा गया है। यूजर्स अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाकर सेलुलर मेन्यू से इसे चालू कर सकेंगे। सेटअप के दौरान आपको अपने एक डिवाइस को प्राइमरी (मुख्य) आईफोन और दूसरे को कंपेनियन (साथी) डिवाइस के रूप में चुनना होगा। एपल का सिस्टम आपके मुख्य आईफोन से जुड़ी प्राइमरी eSIM प्रोफाइल को बरकरार रखते हुए दूसरे फोन के लिए एक 'कंपेनियन eSIM' जनरेट करेगा। इस तरह एक ही फोन नंबर दोनों डिवाइस पर सक्रिय हो जाएगा और आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे।

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लोकेशन और सेटिंग्स पर मिलेगा पूरा कंट्रोल

कॉलिंग की सुविधा के अलावा यह फीचर कई अन्य बेहतरीन फायदे भी देता है। आपके सेलुलर प्लान और अकाउंट से जुड़ी सभी सेटिंग्स का पूरा कंट्रोल सिर्फ मुख्य आईफोन के पास ही रहेगा। इसके साथ ही, लोकेशन शेयरिंग भी उसी फोन के हिसाब से काम करेगी जो उस वक्त एक्टिव होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति Find My एप में आपकी लोकेशन चेक करता है, तो उसे बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी कि उस समय सक्रिय आईफोन असल में कहां है। इससे यूजर्स की कनेक्टिविटी और लोकेशन ट्रैकिंग दोनों बेहतर होंगी।

जल्द शुरू हो सकता है टेलीकॉम सपोर्ट

एपल वॉच की तरह ही यह नया फीचर भी पूरी तरह से टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करेगा। शुरुआती रिपोर्ट्स की मानें तो अमेरिका की टी-मोबाइल और जर्मनी की डॉयचे टेलीकॉम जैसी कंपनियां सबसे पहले इस फीचर को सपोर्ट कर सकती हैं। तीन महीने की लंबी बीटा टेस्टिंग के बाद iOS 27 का पब्लिक वर्जन इसी महीने रिलीज होने की उम्मीद है। इसके साथ ही एपल जल्द ही उन टेलीकॉम ऑपरेटरों और देशों की सूची भी जारी कर सकता है जहां यह क्रांतिकारी सुविधा सबसे पहले उपलब्ध होगी।