Whatsapp Down: व्हाट्सएप डाउन होने पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़, यूजर्स ले रहे खूब मजे

दुनिया भर में करीब एक घंटे से व्हाट्सएप सर्वर के डाउन होने से यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूजर्स ना ही ग्रुप चैट पर पा रहे हैं और न ही पर्सनल मैसेज भेज पा रहे हैं। मेटा कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्हें व्हाट्सएप यूजर्स की दिक्कतों को दुरुस्त करने के लिए जल्द से जल्द काम कर रहे हैं। इन सब के बीच परेशान यूजर्स व्हाट्सएप डाउन को लेकर तरह-तरह के मीम्स बना रहे हैं जिसे पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी।

When your WhatsApp is playing up but you come to Twitter and see that everyone else is having the same problem #WhatsAppDown pic.twitter.com/pMcJm0Zn56 — Jamie (@GingerPower_) October 25, 2022

Me after restarting my phone, putting it on airplane mode and uninstalling whatsapp and then coming to Twitter 😭#whatsappdown#whatsappdown pic.twitter.com/azHsK1tPfb — JackieAppu (@JACKIEAPPU1) October 25, 2022

Everyone who noticed #whatsapp is down have come to twitter to confirm it.#WhatsAppDown pic.twitter.com/OeKnmgxcVj — Vijay Agarkar (@VijayAgarkar1) October 25, 2022

Me trying to restarting my phone to make WhatsApp work #whatsappdown pic.twitter.com/uDusa3W1T4 — Marlin (@Marloneeex) October 25, 2022

Whatsapp down or my internet not working ? everyone ran and came to twitter to see it..#WhatsAppDown #WhatsAppDown pic.twitter.com/o7uL1hrCXK — Shivansh Yadav (@Shivans68064453) October 25, 2022

जब आपका व्हाट्सएप चल रहा हो लेकिन आप ट्विटर पर आते हैं और देखते हैं कि बाकी सभी को भी यही समस्या हो रही है। तब ऐसा एहसास होता कि चलो सभी के साथ यह समस्या है।मैं अपने फोन को फिर से चालू करने के बाद, उसे एरोप्लेन मोड पर डाल रहा हूं और व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर रहा हूं और फिर ट्विटर पर आ रही हूं।हर कोई जिसने देखा कि Whatsapp डाउन है, ट्विटर पर इसकी पुष्टि करने के लिए आया है।