रेडमी 17 5जी से पोको एफ9 अल्ट्रा तक: इस हफ्ते लॉन्च हुए ये धांसू फोन; इन फीचर्स ने खींचा लोगों का ध्यान

भारतीय और वैश्विक स्मार्टफोन बाजार के लिए यह हफ्ता बेहद धमाकेदार रहा। रेडमी, पोको, वीवो और इन्फीनिक्स जैसी दिग्गज कंपनियों ने 10,000mAh तक की बड़ी बैटरी और दमदार प्रोसेसर वाले कई नए स्मार्टफोन्स बाजार में उतारे हैं। आइए जानते हैं इस हफ्ते के सभी बड़े टेक लॉन्च की पूरी डिटेल।

भारतीय और ग्लोबल टेक मार्केट में इस हफ्ते स्मार्टफोन कंपनियों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। बजट से लेकर प्रीमियम और फ्लैगशिप सेगमेंट तक, कई बड़े ब्रांड्स ने अपने नए और पावरफुल डिवाइसेज पेश किए हैं। इस हफ्ते के लॉन्च में सबसे ज्यादा जोर लंबी बैटरी लाइफ और सुपरफास्ट परफॉर्मेंस पर रहा, जहां कंपनियों ने 7,900mAh से लेकर 10,000mAh तक की बड़ी बैटरी वाले हैंडसेट्स मैदान में उतारे। अगर आप भी नया फोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस हफ्ते लॉन्च हुए कुछ शानदार स्मार्टफोन्स की पूरी लिस्ट और उनके फीचर्स पर एक नजर जरूर डालें।

Redmi 17 5G: 7,900mAh की बड़ी बैटरी और 120Hz डिस्प्ले

शाओमी (Xiaomi) के सब-ब्रांड रेडमी ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi 17 5G पेश किया है। इस फोन की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 7,900mAh की बड़ी बैटरी और 6.9 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले है, जो 120Hz AdaptiveSync रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए इसमें कॉर्निंग गुरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन दिया गया है। क्वालकॉम के Snapdragon 4 सीरीज चिपसेट से लैस इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मुख्य रियर कैमरा मिलता है।

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कीमत की बात करें तो इसके 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपये और 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 26,999 रुपये रखी गई है। यह हैंडसेट 10 सितंबर से अमेजन (Amazon), शाओमी की आधिकारिक वेबसाइट और रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

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Vivo T5 5G: पावरफुल Dimensity 7500 Turbo प्रोसेसर

वीवो ने भारत में अपनी लोकप्रिय टी-सीरीज का विस्तार करते हुए नया Vivo T5 5G लॉन्च किया है। यह फोन MediaTek Dimensity 7500 Turbo चिपसेट के साथ आता है और इसमें 12GB तक LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। रॉयल ब्रॉन्ज और सिल्वर ग्रीन रंगों में पेश किए गए इस फोन को चार अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट्स में उतारा गया है।

इसकी शुरुआती कीमत 6GB + 128GB वेरिएंट के लिए 34,999 रुपये है, जबकि 8GB + 128GB की कीमत 39,999 रुपये, 8GB + 256GB की कीमत 44,999 रुपये और टॉप 12GB + 256GB मॉडल की कीमत 49,999 रुपये है। इस स्मार्टफोन की पहली सेल 9 सितंबर से शुरू होगी।

Poco X8 और Poco X8 Power: 10,000mAh बैटरी का पावरहाउस

पोको ने भारत में अपनी X-सीरीज के तहत दो नए स्मार्टफोन्स Poco X8 और Poco X8 Power उतारे हैं। Poco X8 Power को खासतौर पर भारी बैटरी बैकअप और मजबूती को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें 10,000mAh की विशाल बैटरी मिलती है। वहीं स्टैंडर्ड Poco X8 एक बैलेंस्ड मिड-रेंज स्मार्टफोन के रूप में आता है।

कीमत के मोर्चे पर, Poco X8 की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये और Poco X8 Power की कीमत 35,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर्स के तहत 2,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट और 1,000 रुपये के बैंक या एक्सचेंज बोनस के बाद इनकी प्रभावी कीमतें क्रमशः 26,999 रुपये और 32,999 रुपये हो जाती हैं। दोनों डिवाइसेज 11 सितंबर से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

Infinix Hot 70 Pro: चार आकर्षक रंगों में स्टाइलिश एंट्री

इनफिनिक्स ने भी भारतीय बाजार में अपना नया बजट स्मार्टफोन Infinix Hot 70 Pro लॉन्च कर दिया है। यह फोन मिराज ग्रीन, डाइव ब्लू, सिल्क ग्लो पर्पल और थर्मो ऑरेंज जैसे चार बेहद खूबसूरत रंगों में आता है। कंपनी ने इसे दो वेरिएंट्स में पेश किया है; 6GB + 128GB मॉडल की कीमत 24,999 रुपये और 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये तय की गई है। इस हैंडसेट की बिक्री 12 सितंबर से फ्लिपकार्ट और रिटेल स्टोर्स के जरिए शुरू होगी।

Vivo V80 Lite 5G और POCO F9 सीरीज का ग्लोबल डेब्यू

वैश्विक स्तर पर भी इस हफ्ते दो बड़े ऐलान हुए। वीवो ने ग्लोबल मार्केट्स में Vivo V80 Lite 5G को 10,000mAh की विशाल बैटरी और MediaTek Dimensity 7300e प्रोसेसर के साथ पेश किया है, जो 44W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसे मलेशिया में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया गया है।

वहीं दूसरी तरफ, पोको ने अपनी प्रीमियम फ्लैगशिप सीरीज के तहत POCO F9 Pro और POCO F9 Ultra को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया है। POCO F9 Pro की शुरुआती कीमत 699 डॉलर (लगभग 66,400 रुपये) और POCO F9 Ultra की शुरुआती कीमत 799 डॉलर (लगभग 75,900 रुपये) रखी गई है। हालांकि इन दोनों ग्लोबल फोन्स के भारत में लॉन्च को लेकर अभी कंपनियों ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।