{"_id":"6275fd4286c457794229e815","slug":"vpn-service-providers-raise-concerns-over-government-order-said-to-leave-country","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"VPN के नए कानून पर बवाल: नाराज वीपीएन कंपनियों ने कहा- बदलाव नहीं हुए तो छोड़ देंगे देश","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"टेक डायरी","slug":"tech-diary"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Sat, 07 May 2022 11:43 AM IST