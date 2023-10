PM Mudra Loan: "एक मिनट में पाएं ₹20 लाख का सरकारी लोन" क्या आपके पास भी आया है यह मैसेज, जानें सच्चाई

आपको बता दें कि इस तरह के दावे फर्जी हैं और पीएम मुद्रा योजना में लाखों रुपये का लोन लेने का लालच आपको बड़ा चूना लगा सकता है। इस दावे को पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने भी फर्जी बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने फर्जी मैसेज का पता लगाने के बाद ट्विटर पर इसकी पुष्टि की है कि ये मैसेज फर्जी है। ऐसे किसी भी संदिग्ध लिंक पर कभी भी क्लिक न करें। साथ ही अपने बैंकिंग और पर्सनल जानकारी शेयर करने के लिए पूछे जाने वाले ईमेल/एसएमएस का जवाब न दें।

A viral message circulating on social media claims to offer a loan of ₹20,55,000 under the "PM Mudra Yojana” #PIBFactCheck:



✔️This message is #Fake



✔️Never click on any such suspicious links



✔️Do not respond to emails/SMS asking to share your banking/personal details pic.twitter.com/sKbMq6kHwm