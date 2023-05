Online Shopping Scams: यूपी पुलिस और अमेजन ने मिलाया हाथ, साइबर ठगों की अब खैर नहीं

ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान होने वाली ठगी की घटनाओं से निपटने के लिए यूपी पुलिस और अमेजन इंडिया ने हाथ मिलाया है। दोनों साथ में मिलकर ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम को रोकने के लिए काम करेंगे और इसके लिए उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा अभियान मिशन ग्राहक (#MissionGraHAQ) मुहिम भी चलाएंगे। इस मुहिम के लिए अमेजन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट चेतन कृष्णस्वामी ने एग्रीमेंट किया है।

Joining hands with @amazonIN's #MissionGraHAQ campaign to spread awareness & fight against online shopping scams.