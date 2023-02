Twitter Down: ट्विटर का सर्वर डाउन, फेसबुक-इंस्टाग्राम पर भी कई यूजर्स को हुई परेशानी

ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के सर्वर डाउन हो गया है। कई यूजर्स को अपने अकाउंट को लॉगिन करने में समस्या आ रही है। ट्वीटडेक भी काम नहीं कर रहा है। यूजर्स ट्वीट डेक लॉगइन नहीं कर पा रहे हैं।

Twitter may not be working as expected for some of you. Sorry for the trouble. We're aware and working to get this fixed.