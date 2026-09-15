ट्राई की चौखट पहुंचा वीआई बनाम एयरटेल-जियो का मामला: क्या है एमएनपी से जुड़ा विवाद? विस्तार से समझें

रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने वोडाफोन आइडिया पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के जरिए ग्राहकों को लुभाने के लिए नियमों के खिलाफ स्पेशल टैरिफ ऑफर देने का आरोप लगाया है। ट्राई के अध्यक्ष एके लाहोटी ने इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है।

वोडाफोन-आईडिया (वीआई) और एयरटेल-जियो के बीच मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब टेलीकॉम नियामक ट्राई (TRAI) के दरवाजे पहुंच चुका है। एयरटेल और रिलायंस जियो ने वोडाफोन आइडिया के कुछ ऑफर्स पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि दूसरे नेटवर्क से नंबर पोर्ट कराने वाले ग्राहकों को खास टैरिफ लाभ देकर वीआई पर आने के लिए आकर्षित किया जा रहा है। अब ट्राई इन शिकायतों की जांच करेगा।

ट्राई ने शिकायतों का लिया संज्ञान

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के चेयरमैन ए.के. लाहोटी ने सोमवार को कहा कि अलग-अलग ऑपरेटरों की ओर से मिली शिकायतों और चिंताओं की जांच की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जब किसी टेलीकॉम कंपनी की ओर से कोई मामला नियामक के सामने रखा जाता है, तो उस पर गौर किया जाता है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस मामले में एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया को एक साथ बुलाकर अलग से चर्चा की जाएगी या नहीं।

क्या है वोडाफोन आइडिया पर आरोप?

मामला मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी एमएनपी से जुड़े प्रमोशनल ऑफर्स का है। आरोप है कि वोडाफोन आइडिया की ओर से ऐसे टैरिफ फायदे प्रचारित किए गए, जो खास तौर पर दूसरे नेटवर्क से अपना नंबर पोर्ट कराकर वीआई में आने वाले ग्राहकों से जुड़े थे।

शिकायत करने वाली टेलीकॉम कंपनी ने ट्राई को बताया कि किसी दूसरे नेटवर्क से पोर्ट होकर आने वाले ग्राहकों को अलग या विशेष टैरिफ फायदा देना महज डिस्काउंट नहीं, बल्कि ग्राहक को नेटवर्क बदलने के लिए प्रोत्साहित करने जैसा हो सकता है। कंपनी ने ट्राई के पुराने रुख का भी हवाला दिया है, जिसमें दूसरे ऑपरेटर के ग्राहकों को सिर्फ पोर्टिंग के आधार पर विशेष लाभ देने पर आपत्ति जताई गई थी।

2 सितंबर को ट्राई को भेजा गया था पत्र

एक टेलीकॉम ऑपरेटर ने इस मामले में 2 सितंबर 2026 को ट्राई को लिखित शिकायत भेजी थी। पत्र में आरोप लगाया गया कि आपत्ति सामने आने के बावजूद ऐसे ऑफर्स और उनसे जुड़े प्रचार जारी रहे। शिकायत में ट्राई से मांग की गई कि वोडाफोन आइडिया को ऐसे विज्ञापन, अभियान और बिक्री गतिविधियां तत्काल रोकने का निर्देश दिया जाए, जिनमें नंबर पोर्ट कराने के बदले अतिरिक्त टैरिफ लाभ का संकेत मिलता हो। इसके साथ ही कंपनी से अनुपालन रिपोर्ट लेने की मांग भी की गई, ताकि यह साफ हो सके कि विवादित प्रचार और ऑफर्स वापस ले लिए गए हैं या नहीं।

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वीआई ने आरोपों पर क्या कहा?

वोडाफोन आइडिया ने इन आरोपों को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया है। कंपनी का कहना है कि वह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में भरोसा करती है और अपने उत्पादों तथा ग्राहकों को मिलने वाली वैल्यू के आधार पर बाजार में मुकाबला करती है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह सभी लागू कानूनों और नियमों के तहत कारोबार करती है।

वीआई के रुख से परिचित एक सूत्र के मुताबिक, जिन डिस्काउंटेड प्लान पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वे केवल नंबर पोर्ट करके आने वाले ग्राहकों के लिए नहीं हैं। कंपनी का दावा है कि ये ऑफर सभी नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं और संबंधित प्लान की जानकारी नियमित प्रक्रिया के तहत ट्राई को दी जाती है।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी क्या है?

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी वह सुविधा है, जिसके जरिए ग्राहक अपना मोबाइल नंबर बदले बिना एक टेलीकॉम ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पर जा सकता है। यानी नंबर वही रहता है, लेकिन नेटवर्क कंपनी बदल जाती है।

इसी वजह से पोर्टिंग के समय दिए जाने वाले ऑफर टेलीकॉम कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में अहम भूमिका निभाते हैं। सवाल अब यह है कि क्या वीआई के ऑफर्स सामान्य नए ग्राहक ऑफर हैं या इनमें पोर्ट कराने वाले ग्राहकों को अलग फायदा दिया जा रहा है।

अब आगे क्या होगा?

ट्राई ने फिलहाल शिकायतों और सामने रखे गए पक्षों की जांच करने की बात कही है। नियामक की पड़ताल के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वोडाफोन आइडिया के ऑफर्स मौजूदा नियमों के दायरे में हैं या नहीं। इस मामले का फैसला सिर्फ वीआई के लिए नहीं, बल्कि एयरटेल और जियो समेत पूरे टेलीकॉम बाजार के लिए अहम हो सकता है, क्योंकि नंबर पोर्टेबिलिटी के जरिए ग्राहक हासिल करने की प्रतिस्पर्धा आने वाले समय में और तेज हो सकती है।