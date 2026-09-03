पैसिव वेंटिलेटेड सीट्स और छह एयरबैग: लॉन्च हुई टाटा मोटर्स की कर्व सीरीज एक्स, क्या है नए वैरिएंट की खूबियां?

टाटा मोटर्स ने भारतीय ऑटो बाजार में अपनी कूपे एसयूवी कर्व का नया कर्व सीरीज एक्स लाइनअप लॉन्च कर दिया है। तीन इंजन ऑप्शन और दस वैरिएंट्स में पेश हुई इस एसयूवी में क्या खास है? जानिए इसके फीचर्स की पूरी डिटेल..

टाटा मोटर्स ने कर्व सीरीज एक्स को भारतीय बाजार में पेश कर दिया है। नई रेंज में पहली बार एंट्री-लेवल स्मार्ट एक्स वैरिएंट को शामिल किया गया है। कंपनी ने इस अपडेट के साथ कर्व को पहले के मुकाबले ज्यादा फीचर-लोडेड और प्राइस-कंपीटिटिव बनाने की कोशिश की है। खास बात है कि दस लाख से कम कीमत में अब कर्व में आर-कंफर्ट सीट्स, पैसिव वेंटिलेशन और छह एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिल रहे हैं, जो पहले इस कीमत में उपलब्ध नहीं थे।

तीन इंजन और दस वैरिएंट कॉम्बिनेशन

टाटा कर्व सीरीज एक्स में ग्राहकों को तीन इंजन विकल्प मिलेंगे। इनमें रेवोट्रॉन1.2 पेट्रोल, हाइपीरियन1.2 GDI पेट्रोल और क्रायोजेट1.5 डीजल शामिल हैं। पूरी रेंज में कुल दस वैरिएंट कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। वहीं, इसका टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड एक्स प्लस डार्क है, जिसकी कीमत 18.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

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टाटा कर्व सीरीज एक्स की कीमत?

टाटा कर्व सीरीज एक्स की शुरुआती कीमत 9,99,990 है, जो स्मार्ट एक्स वैरिएंट के रेवोट्रॉन 1.2 MT मॉडल की कीमत है। प्योर एक्स की कीमत 10,99,990 से शुरू होती है, जबकि प्योर एक्स+ की कीमत 11,79,990 और प्योर एक्स+ #डार्क की कीमत 11,99,990 से शुरू होती है। क्रिएटिव एक्स+ की शुरुआती कीमत ₹12,90,990 और क्रिएटिव एक्स+ #डार्क की ₹13,15,990 है। वहीं अकंप्लिश्ड एक्स की कीमत 13,99,990 और अकंप्लिश्ड एक्स #डार्क की ₹14,24,990 से शुरू होती है।

टॉप वैरिएंट की बात करें तो अकंप्लिश्ड एक्स+ की कीमत 18,49,990 से शुरू होती है, जबकि इसका #डार्क वर्जन ₹18,74,990 से शुरू होता है। रेंज में सबसे महंगा मॉडल अकंप्लिश्ड एक्स+ #डार्क है, जिसकी हाइपीरियन1.2 GDI DCT कीमत ₹18,74,990 और क्रायोजेट1.5 DCT कीमत ₹18,99,990 (एक्स-शोरूम) है। अलग-अलग वैरिएंट और इंजन के हिसाब से कीमतों में बदलाव होता है।

वैरिएंट-वाइज प्रमुख फीचर्स