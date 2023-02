Online Gaming: फिर उठा ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा, केंद्रीय आईटी मंत्री ने कहा- एक केंद्रीय अधिनियम बेहद जरूरी

केंद्रीय सूचना एवं तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को संबोधित करते हुए ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गैंबलिंग और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कई राज्यों ने लेकर कानून बनाए हैं और कुछ ने पब्लिक गैंबलिंग एक्ट में संशोधन भी किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में ये बात कही।

19 States/UTs have passed their own laws in this regard;17 States amended Public Gambling Act &introduced sections against online gambling within it. We should reach a consensus&have a Central act to regulate online gaming&gambling: Union min for Electronics & IT,Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/T0t6dMYQ18