सैमसंग वन यूआई 9 का रोलआउट शुरू: गैलेक्सी एस25-एस26 के साथ जेड फोल्ड 7 और फ्लिप 7 यूजर्स को भी मिल रहा अपडेट

सैमसंग ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार Galaxy S26 और S25 सीरीज के लिए अपना नया One UI 9 अपडेट रिलीज कर दिया है। इसके साथ ही Z Fold 7 और Z Flip 7 यूजर्स को भी यह स्टेबल अपडेट मिलना शुरू हो गया है। जानें इस नए अपडेट में कौन से खास एआई फीचर्स और टूल्स दिए जा रहे हैं।

सैमसंग ने अपने नए सॉफ्टवेयर अपडेट One UI 9 का स्टेबल रोलआउट तेज कर दिया है। Android 17 पर आधारित यह अपडेट पहले Galaxy S26 सीरीज के लिए शुरू हुआ था। अब Galaxy S25 सीरीज और कंपनी के नए फोल्डेबल फोन भी इसकी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। सैमसंग के मुताबिक, One UI 9 में नए Galaxy AI फीचर्स के साथ यूजर एक्सपीरियंस और सिक्योरिटी को बेहतर किया गया है।

Galaxy S25 और फोल्डेबल फोन को मिला अपडेट

साउथ कोरिया में Galaxy S25, Galaxy S25+ और Galaxy S25 Ultra के लिए One UI 9 का स्टेबल अपडेट जारी हो चुका है। इसी के साथ Galaxy Z Fold 7 और Galaxy Z Flip 7 को भी नया सॉफ्टवेयर मिलना शुरू हो गया है। फिलहाल रोलआउट चुनिंदा मार्केट से शुरू हुआ है और दूसरे देशों में इसे धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है।

Galaxy S26 यूजर्स को भी मिल रहा One UI 9

Galaxy S26, S26+ और S26 Ultra के लिए One UI 9 की शुरुआत 16 सितंबर को साउथ कोरिया से हुई थी। अमेरिका में भी कुछ Galaxy S26 यूजर्स, खासकर टी-मोबाइल कनेक्शन वाले ग्राहकों को अपडेट मिलना शुरू हुआ है। हालांकि, सभी वेरिएंट और क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता अभी एक जैसी नहीं है।

मिलेंगे ये नए एआई फीचर्स

One UI 9 में सैमसंग ने कई नए Galaxy AI टूल जोड़े हैं। इनमें My FanCam शामिल है, जो वीडियो में चुने गए व्यक्ति को फ्रेम के बीच रखने में मदद करता है। इसके अलावा Now Nudge, Security Brief, बेहतर Scam Detection और डिवाइस केयर से जुड़े नए फीचर्स भी अपडेट का हिस्सा हैं।

पुराने Galaxy फोन की भी बढ़ी उम्मीद

सैमसंग ने One UI 9 का बीटा प्रोग्राम Galaxy S25 सीरीज और Z Fold 7, Z Flip 7 जैसे डिवाइस तक भी बढ़ाया था। कंपनी की ओर से A सीरीज के कई मॉडल के लिए भी स्टेबल बिल्ड सामने आने की खबरें हैं। हालांकि, हर फोन को One UI 9 के सभी AI फीचर्स मिलेंगे या नहीं, यह हार्डवेयर और क्षेत्र के हिसाब से अलग हो सकता है।