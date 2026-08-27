सैमसंग गैलेक्सी एस26 एफई लॉन्च: One UI 9 के साथ आएगा फोन, 7 साल तक मिलेंगे ओएस और सिक्योरिटी अपडेट

सैमसंग ने अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 FE आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। लेटेस्ट One UI 9, पावरफुल Galaxy AI फीचर्स, 4,900mAh बैटरी और 7 साल के लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट से लैस यह फोन बेहद आकर्षक खूबियों के साथ बाजार में उतरा है।

सैमसंग ने अपनी प्रीमियम गैलेक्सी एस सीरीज का विस्तार करते हुए नया स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 FE लॉन्च कर दिया है। यह नया हैंडसेट कंपनी का पहला ऐसा मॉडल है जो सीधे आउट-ऑफ-द-बॉक्स लेटेस्ट One UI 9 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है।

स्लिम और लाइटवेट डिजाइन में पेश किए गए इस फोन को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए तैयार किया गया है जो बिना किसी भारी-भरकम कीमत के फ्लैगशिप लेवल का कैमरा, आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मूथ परफॉर्मेंस चाहते हैं।

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One UI 9 और एडवांस Galaxy AI का दमदार कॉम्बिनेशन

स्मार्टफोन में लेटेस्ट One UI 9 के जरिए ज्यादा स्मार्ट और कॉन्टेक्स्ट-अवेयर Galaxy AI का अनुभव मिलता है। इसमें दिया गया नया Now Brief फीचर यूजर्स की दिनचर्या, मौसम और सेहत से जुड़ी जानकारियों को कस्टमाइजेबल कार्ड्स के रूप में दिखाता है।

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इसके साथ ही Now Nudge फीचर थर्ड-पार्टी ऐप्स के नोटिफिकेशन के आधार पर समय पर जरूरी सुझाव देता है। फोन में मौजूद Google के साथ काम करने वाला Circle to Search अब एक ही बार में स्क्रीन पर दिख रही कई चीजों को एक साथ पहचानने की सुविधा देता है, जिससे सर्चिंग पहले से काफी तेज हो गई है।

शानदार कैमरा, My FanCam और Gemini Omni की ताकत

फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीनों के लिए Galaxy S26 FE में उन्नत ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो 3x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है। सेल्फी और ग्रुप फोटोज के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में नया My FanCam फीचर जोड़ा गया है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान किसी खास व्यक्ति को खुद ट्रैक करके फ्रेम के सेंटर में रखता है।

इसके अलावा होरिजेंटल लॉक के साथ आने वाला Super Steady वीडियो को हिलने-डुलने से रोकता है और नाइटोग्राफी फीचर कम रोशनी में भी साफ और ब्राइट तस्वीरें खींचता है। फोटो एडिटिंग के लिए इसमें Photo Assist और Gemini Omni जैसे टूल्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से केवल प्रॉम्प्ट लिखकर तस्वीरों में बदलाव किए जा सकते हैं या गैलरी से बेहतरीन वीडियो क्लिप्स तैयार की जा सकती हैं।

6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले और 4,900mAh की बड़ी बैटरी

मनोरंजन और गेमिंग के लिए Samsung Galaxy S26 FE में 6.7 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहद स्मूथ और ब्राइट विजुअल देता है। पावर बैकअप के लिए हैंडसेट में 4,900mAh की दमदार बैटरी दी गई है। यह बैटरी 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से फोन केवल 30 मिनट में लगभग 69 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है।

7 साल तक OS और सेफ्टी अपडेट्स का वादा

लंबी उम्र के मामले में कंपनी ने इस फोन के साथ 7 जनरेशन तक के एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड और पूरे 7 साल तक नियमित सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है। इसके साथ ही नए यूजर्स के लिए Smart Switch को अपग्रेड किया गया है, जिससे एंड्रॉयड या आईओएस से डेटा ट्रांसफर करना बेहद आसान हो गया है।

फोन खरीदने वाले ग्राहकों को 6 महीने के लिए Google AI Pro का फ्री एक्सेस भी मिलेगा। वैश्विक स्तर पर Samsung Galaxy S26 FE की बिक्री 4 सितंबर से शुरू होगी। यह फोन ब्लूबेरी, ग्रेफाइट और पिस्ताशियो जैसे तीन खूबसूरत रंगों में उपलब्ध कराया जाएगा।