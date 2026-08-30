जियो के मार्केट शेयर में आई गिरावट: एयरटेल को हुआ बड़ा फायदा, ट्राई के नए आंकड़ों में सामने आई तस्वीर

Jio अभी भी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनी हुई है, लेकिन उसके मार्केट शेयर में सालाना आधार पर कमी आई है। वहीं Airtel ने इसी दौरान अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। TRAI के जुलाई 2026 के आंकड़ों से टेलीकॉम बाजार में बदलाव साफ दिखाई देता है।

भारत के टेलीकॉम बाजार में Jio लंबे समय से सबसे आगे है। कंपनी के पास सबसे बड़ा ग्राहक आधार और ब्रॉडबैंड बाजार में भी मजबूत पकड़ है। हालांकि, जुलाई 2026 के आंकड़ों में Jio के मार्केट शेयर में पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कमी देखने को मिली है।

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI के आंकड़ों के मुताबिक, वायरलेस और वायरलाइन दोनों ब्रॉडबैंड को मिलाकर Jio की बाजार हिस्सेदारी जुलाई 2025 में 50.62 फीसदी थी। जुलाई 2026 में यह घटकर 48.89 फीसदी रह गई।

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यह करीब 1.73 प्रतिशत अंक की कमी है। हालांकि, इस गिरावट के बावजूद Jio की स्थिति अभी भी काफी मजबूत है और कंपनी बाजार में पहले नंबर पर बनी हुई है।

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Airtel का मार्केट शेयर बढ़ा

Jio के मार्केट शेयर में कमी का फायदा Bharti Airtel को मिला है। जुलाई 2025 में Airtel की कुल ब्रॉडबैंड बाजार हिस्सेदारी 31.18 फीसदी थी। एक साल बाद यानी जुलाई 2026 में यह बढ़कर 35.11 फीसदी हो गई।

इस तरह Airtel ने एक साल में करीब 3.93 प्रतिशत अंक की बढ़त हासिल की है। हालांकि, कुल बाजार हिस्सेदारी में Jio अभी भी Airtel से काफी आगे है।

अगर अलग-अलग ब्रॉडबैंड कैटेगरी की बात करें तो वायरलेस और वायरलाइन दोनों में Jio पहले स्थान पर है। Airtel दूसरे, Vodafone Idea यानी Vi तीसरे और सरकारी कंपनी BSNL चौथे नंबर पर है।

Jio के लिए कितनी बड़ी है यह गिरावट?

देखा जाए तो Jio की हिस्सेदारी में आई कमी कंपनी के लिए फिलहाल बड़ी चिंता नहीं है। करीब 49 फीसदी हिस्सेदारी के साथ Jio अभी भी बाजार में सबसे मजबूत कंपनी है।

फिर भी Airtel की लगातार बढ़ती हिस्सेदारी पर नजर रखना जरूरी है। पिछले एक साल में Airtel की बाजार हिस्सेदारी में Jio के मुकाबले ज्यादा तेज बढ़ोतरी हुई है। इससे आने वाले समय में दोनों कंपनियों के बीच मुकाबला और कड़ा हो सकता है।

IPO से Jio की रणनीति में आएगा बदलाव

Jio जल्द ही भारतीय शेयर बाजार में अलग से लिस्ट होने की तैयारी में है। IPO के बाद कंपनी के पास कारोबार बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पैसा आएगा। इसका इस्तेमाल नेटवर्क और दूसरी जरूरतों पर किया जा सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में Jio अपने नेटवर्क पर काफी पैसा खर्च कर चुकी है। ऐसे में आने वाले समय में कंपनी के लिए 4G और 5G नेटवर्क को और बेहतर करना अहम होगा।

IPO से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को कम करने में भी कर सकती है। इसके अलावा नेटवर्क को और मजबूत करने और मौजूदा ढांचे को बेहतर बनाने पर भी निवेश होने की उम्मीद है।

Airtel से मुकाबला होगा और दिलचस्प

TRAI के ताजा आंकड़े बताते हैं कि Jio अभी भी काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन Airtel लगातार अपनी पकड़ बढ़ा रही है। Jio के आने वाले IPO और नेटवर्क में नए निवेश के बाद दोनों कंपनियों के बीच मुकाबला और तेज हो सकता है।

फिलहाल Jio के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी नंबर-1 स्थिति बनाए रखना होगी। वहीं Airtel के लिए लगातार बढ़ता मार्केट शेयर इस बात का संकेत है कि वह Jio के करीब पहुंचने की कोशिश में तेजी से आगे बढ़ रही है।