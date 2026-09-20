जियो का बड़ा तोहफा: इन ब्रॉडबैंड प्लान वालों को 12 महीने मुफ्त मिलेगा अमेजन प्राइम लाइट, ऐसे करें एक्टिवेट

रिलायंस जियो ने अपनी 10वीं सालगिरह पर जियोहोम ब्रॉडबैंड ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब 30 और 100 Mbps स्पीड वाले थ्री-इन-वन प्लान के नए और पुराने यूजर्स को एक साल के लिए अमेजन प्राइम लाइट का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जानिए इस ऑफर की पूरी डिटेल...

भारतीय टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने अपनी बेहतरीन सर्विस के दस शानदार साल पूरे कर लिए हैं। इस दस साल के सफल सफर का जश्न मनाते हुए कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए एक बेहद आकर्षक और शानदार तोहफे का एलान किया है। रिलायंस जियो ने अपने लोकप्रिय जियोहोम थ्री-इन-वन ब्रॉडबैंड प्लान्स का विस्तार करते हुए एक बड़ा धमाका किया है। अब कंपनी 30 Mbps और 100 Mbps की इंटरनेट स्पीड का इस्तेमाल करने वाले सभी ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त कीमत के पूरे एक साल के लिए अमेजन प्राइम लाइट का मुफ्त सब्सक्रिप्शन देने जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इस एनिवर्सरी ऑफर का फायदा केवल नए जुड़ने वाले ग्राहकों को ही नहीं, बल्कि पहले से जियोहोम का इस्तेमाल कर रहे लाखों पुराने यूजर्स को भी मिलेगा।

30 Mbps और 100 Mbps प्लान में क्या हैं नए फायदे?

जियोहोम के 30 एमबीपीएस और 100 एमबीपीएस वाले 3-इन-1 ब्रॉडबैंड प्लान में इंटरनेट के साथ टीवी और ओटीटी सेवाएं भी मिलती हैं। अब इन प्लान में ग्राहकों को 12 महीने की अमेजन प्राइम लाइट सदस्यता भी दी जाएगी।

इसका मतलब है कि ग्राहकों को अमेजन प्राइम की संबंधित सुविधाओं के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे मनोरंजन और ऑनलाइन शॉपिंग दोनों के लिए मिलने वाली सुविधाएं एक ही ऑफर में शामिल हो जाएंगी।

अमेजन प्राइम लाइट में क्या-क्या मिलेगा?

मुफ्त मेंबरशिप के दौरान ग्राहक प्राइम वीडियो पर फिल्मों, वेब सीरीज और ओरिजिनल शोज का आनंद ले सकेंगे। इसका इस्तेमाल टीवी के अलावा मोबाइल जैसे डिवाइस पर भी किया जा सकता है।

इसके साथ अमेजन पर एलिजिबल ऑर्डर के लिए तेज और मुफ्त डिलीवरी जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। यानी इस ऑफर का फायदा केवल ओटीटी मनोरंजन तक सीमित नहीं रहेगा।

MyJio एप से ऐसे करें एक्टिवेट

जियो ने इस ऑफर को 19 सितंबर से शुरू किया है। कंपनी के मुताबिक, ग्राहकों के खातों में यह ऑफर अगले दो सप्ताह के दौरान दिखाई दे सकता है।

मेंबरशिप एक्टिवेट करने के लिए MyJio एप खोलें और होम पेज पर दिखाई देने वाले 'अमेजन प्राइम लाइट' ऑफर बैनर पर टैप करें। इसके बाद 12 महीने की मुफ्त मेंबरशिप एक्टिवेट की जा सकेगी।

ध्यान रखें कि 365 दिनों की वैलिडिटी उसी दिन से शुरू होगी, जिस दिन ग्राहक ऑफर को एक्टिवेट करेगा।

महंगे प्लान वालों का क्या होगा?