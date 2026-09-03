रेडमी 17 5जी की भारत में धमाकेदार एंट्री: 7,900एमएएच की बड़ी बैटरी और धांसू फीचर्स के साथ लॉन्च, जानें कीमत

Thu, 03 Sep 2026 02:34 PM IST

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

रेडमी ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi 17 5G लॉन्च कर दिया है। 7,900mAh की दमदार बैटरी, Snapdragon 4 Gen 5 प्रोसेसर और शानदार 120Hz डिस्प्ले से लैस यह फोन बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है। यहां हम आपको इस स्मार्टफोन की सभी डिटेल्स बता रहे हैं।

दिग्गज चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट स्मार्टफोन Redmi 17 5G को लॉन्च कर दिया है। यह हैंडसेट अपने ग्लोबल मॉडल के मुकाबले काफी बड़ी बैटरी के साथ पेश किया गया है, जो इसे खास बनाता है। धांसू प्रोसेसर और शानदार कैमरे के साथ आने वाला यह फोन जल्द ही बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। आइए इसके स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत पर विस्तार से नजर डालते हैं।

कितनी है Redmi 17 5G की कीमत?

कंपनी ने इस स्मार्टफोन को मुख्य रूप से दो स्टोरेज वेरिएंट्स में उतारा है। इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की शुरुआती कीमत 39,999 रुपये तय की गई है। वहीं, इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपये रखी गई है। हालांकि, ग्राहकों के लिए अच्छी खबर यह है कि शानदार ऑफर्स के बाद इन दोनों मॉडल्स की प्रभावी कीमत क्रमशः 23,999 रुपये और 26,999 रुपये रह जाती है।

ग्राहक इस नए फोन को 10 सितंबर से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन (Amazon) और शाओमी के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकेंगे। इसे तीन बेहद आकर्षक रंगों - एब्सोल्यूट ब्लैक, एंडलेस ब्लू और इटर्नल ऑरेंज में पेश किया गया है।

Redmi 17 5G: डिस्प्ले और डिजाइन

इस लेटेस्ट हैंडसेट में 6.9 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 720 x 1,600 पिक्सल है। वीडियो देखने और गेमिंग को स्मूथ बनाने के लिए इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट और 240Hz का टच सैंपलिंग रेट मिलता है।

तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखे, इसके लिए इसमें 825 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मौजूद है। इसके अलावा, आंखों की सुरक्षा के लिए इसे TÜV रीनलैंड की खास सर्टिफिकेशन्स भी मिली हैं। धूल और पानी से बचाने के लिए डिवाइस को IP64 रेटिंग दी गई है। इस फोन का कुल वजन लगभग 232 ग्राम है।

Redmi 17 5G: दमदार प्रोसेसर और बिग बैटरी

परफॉर्मेंस के मामले में यह फोन आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। इसमें क्वालकॉम का 4nm प्रोसेस पर बना ऑक्टा-कोर Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट दिया गया है, जो 2.4GHz की अधिकतम स्पीड देता है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 16 (Android 16) पर आधारित कंपनी के लेटेस्ट HyperOS 3 पर काम करता है।

इसमें 8GB तक LPDDR4x रैम और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज का सपोर्ट है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। पावर बैकअप के लिए इसमें 7,900mAh की एक बेहद विशाल बैटरी दी गई है, जो 45W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। खास बात यह है कि इसमें 22.5W रिवर्स चार्जिंग की सुविधा भी है, जिससे आप अपना दूसरा डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं।

कैमरा और कनेक्टिविटी के कमाल के फीचर्स

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए फोन के पिछले हिस्से में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें f/1.8 अपर्चर वाला 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और एक सेकेंडरी लेंस शामिल है। सेल्फी और बेहतरीन क्वालिटी की वीडियो कॉलिंग के लिए इसके फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का शानदार कैमरा मिलता है, जिससे आप 1080p रेजोल्यूशन पर वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं।

कनेक्टिविटी के लिहाज से इसमें 5G, 4G LTE, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ, NFC, USB Type-C पोर्ट, GPS और 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। डिवाइस की सुरक्षा के लिए किनारे पर फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक का फीचर भी मौजूद है।

Redmi 17 5G: प्रमुख स्पेसिफिकेशंस एक नजर में

डिस्प्ले: 6.9 इंच HD+ (720 x 1,600 पिक्सल) डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 825 निट्स की पीक ब्राइटनेस।

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प्रोसेसर: 4nm प्रोसेस पर आधारित ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 5 चिपसेट।

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ऑपरेटिंग सिस्टम: एंड्रॉयड 16 पर आधारित शाओमी का लेटेस्ट HyperOS 3

रैम और स्टोरेज: 8GB तक LPDDR4x रैम और 256GB तक UFS 2.2 इनबिल्ट स्टोरेज।

बैटरी और चार्जिंग: 7,900mAh बैटरी, 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट।

रियर कैमरा: डुअल रियर कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और एक सेकेंडरी कैमरा।