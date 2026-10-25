33 साल पुराने गुरु से मिले पीएम मोदी: एआई स्वामी चिन्मयानंद ने कहा- श्रीखंड खाएं, ये मत कहना कि आज उपवास है

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Sun, 25 Oct 2026 12:22 PM IST

सार टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वामी चिन्मयानंद के होलोग्राफिक एआई अवतार 'होलोबॉट' से बात की। इस दौरान 1993 में वडोदरा में हुई उनकी मुलाकात का जिक्र हुआ। पीएम मोदी ने चिन्मय मिशन के इस अभिनव प्रयास की तारीफ करते हुए कहा कि इस बातचीत से उनकी 33 साल पुरानी यादें ताजा हो गईं। आइए समझते हैं इस अनोखी 'एआई मुलाकात' के बारे में...

स्वामी चिन्मयानंद होलोबॉट से बात करते हुए पीएम मोदी - फोटो : amarujala.com

सोचिए, किसी ऐसे महान संत से आपकी बातचीत हो जाए, जो तीन दशक से भी अधिक समय पहले इस दुनिया से विदा ले चुके हों? सुनने में यह अविश्वनीय लगता है, लेकिन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित चिन्मय अमृत महोत्सव ग्लोबल समिट के दौरान ऐसा सच में हुआ।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिन्मयानंद के होलोग्राफिक अवतार यानी होलोबॉट से बातचीत की। स्वामी चिन्मयानंद का 33 साल पहले निधन हो गया था, लेकिन तकनीक से तैयार उनके इस रूप को देखकर ऐसा लगा मानो वे प्रधानमंत्री के सामने मौजूद हों।

स्वामी चिन्मयानंद के एआई अवतार ने क्या कहा?

होलोबॉट ने पीएम मोदी को दिया आशीर्वाद

बातचीत के एआई गुरु भी भावुक हो गए और स्वामी चिन्मयानंद के होलोग्राफिक अवतार ने प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि मैं आपको सभी ऋषियों-मुनियों का आशीर्वाद देता हूं। अवतार ने प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति अक्सर अकेला होता है। इसके बाद उसने भक्तों की ओर से प्रधानमंत्री को प्रसाद के रूप में श्रीखंड देने की बात कही और मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि वे यह न कहें कि उस दिन उनका उपवास है।

ऐसा लगा मानो 33 साल पीछे चला गया

एआई अवतार से बात करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के जरिए स्वामी चिन्मयानंद को देखना और उनसे बातचीत करना उनके लिए अनुभव था। उन्होंने कहा कि एक पल के लिए उन्हें लगा कि वे पुराने समय में लौट गए हैं।

होलोग्राम तकनीक क्या है?