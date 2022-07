{"_id":"62e10053b31a1a5b0f1ae30a","slug":"paytm-mall-2020-hack-reportedly-exposed-3-4-million-users-data-here-how-to-check","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Paytm Mall पर बड़ा साइबर अटैक, 34 लाख यूजर्स की निजी जानकारी लीक","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"टेक डायरी","slug":"tech-diary"}}

Paytm Mall पर बड़े साइबर अटैक की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक Paytm Mall पर हुए इस साइबर अटैक में 34 लाख लोगों की निजी जानकारी लीक हुई है। यह साइबर अटैक 2022 में हुआ था, हालांकि कंपनी ने इस तरह की किसी भी हैकिंग से साफ इनकार कर दिया है। पेटीएम का कहना है कि यूजर्स का डाटा सुरक्षित है। Have I Been Pwned वेबसाइट ने इस डाटा लीक की पुष्टि की है। बता दें कि यह वेबसाइट लोगों को बताती है कि वे हैकिंग के शिकार हुए हैं या नहीं, किसी डाटा लीक उनका डाटा शामिल है या नहीं?



Firefox Monitor ने भी एक लिंक जारी किया है जिससे यूजर्स Paytm Mall के डाटा लीक की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि किसी यूजर्स का डाटा पेटीएम मॉल डाटा लीक में शामिल है या नहीं, वो इस साइट के जरिए पता लगा सकता है।



इस डाटा लीक में यूजर्स की ई-मेल आईडी से लेकर फोन नंबर, घर का पता, जन्म तारीख, आय की स्थिति और आखिरी शॉपिंग तक की जानकारी शामिल है। Troy Hunt ने इस लीक के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। हंट ने ही Have I Been Pwned की रिपोर्ट तैयार की है।

यदि आपको भी संदेह है कि पेटीएम मॉल के 34 लाख डाटा लीक में आपका भी डाटा शामिल है तो आप Firefox Monitor या https://haveibeenpwned.com/ पर जाकर सर्च बार में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी डालकर चेक कर सकते हैं।



साइबर सिक्योरिटी फर्म Cyble ने भी 2020 में इस डाटा लीक की पुष्टि की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि हैकर ने डाटा के बदले 10 ETH (उस दौरान करीब 3.12 लाख रुपये और आज करीब 12.3 लाख रुपये) की मांग की थी। Ethereum की कीमत भारत में 27 जुलाई को करीब 1,23,000 रुपये है।