अभी बिल भरो, वरना कट जाएगा कनेक्शन: बिजली-पानी के नाम पर हो रही ठगी, साइबरदोस्त ने किया अलर्ट; कैसे बचें आप?

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Sun, 25 Oct 2026 02:15 PM IST

सार टेक्नोलॉजी बिजली और पानी के बिलों के नाम पर हो रहे साइबर फ्रॉड को लेकर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। ठग खुद को जल बोर्ड का अधिकारी बताकर कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं और लोगों से पैसों की ठगी करते हैं। आइए जानते हैं कि यह स्कैम कैसे काम करता है और आप इससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं...

साइबर दोस्त ने दी चेतावनी - फोटो : एआई जनरेटेड

बिल अभी भरो, वरना कनेक्शन कट जाएगा...अगर आपके पास भी कोई ऐसा कॉल या मैसेज आया हो, तो सावधान हो जाइए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साइबरदोस्त ने बिजली-पानी के बिलों से जुड़े घोटालों के बारे में चेतावनी दी है। इतना ही नहीं बताया कि एक मामले में वरिष्ठ नागरिक को फर्जी व्हाट्सएप भुगतान लिंक और बैंक विवरण साझा करनेसे 1.62 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

कैसे होता है स्कैम?

साइबरदोस्त के अनुसार, जालसाज कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और बिजली और पानी के बिलों से जुड़े घोटालों में खुद को जल बोर्ड का अधिकारी बताकर बताते हैं। इसके बाद दावा करते हैं कि बिल का तुरंत भुगतान नहीं किया गया, तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

कनेक्शन बंद होने का डर से लोग घबरा जाते हैं, और ठग इसी घबराहट का फायदा उठाते हैं और पीड़ित को जानकारी की जांच करने या किसी से सलाह लेने का मौका दिए बिना भुगतान करने के लिए दबाव बनाते हैं।

सामने आया एक ऐसा ही मामला

इस दौरान साइबरदोस्त ने एक वरिष्ठ नागरिक के साथ हुए एक मामले का जिक्र भी किया। जिसमें फर्जी व्हाट्सएप भुगतान लिंक मिलने और बैंक डिटेल्स शेयर करने के बाद उन्हें 1.62 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

परिवार के वरिष्ठ नागरिकों को क्या समझाएं?

साइबरदोस्त ने परिवारों से अपील की है कि वे अपने घर के वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के दौरान सावधानी बरतने की आदत सिखाएं। इसके लिए एक आसान नियम अपनाने की सलाह दी गई है कि पहले रुकें, फिर सत्यापित करें, फिर भुगतान करें।

यानी अगर कोई व्यक्ति बिल बकाया होने या कनेक्शन काटने की बात कहकर तुरंत पैसे मांगता है, तो घबराकर भुगतान न कर दें। पहले संबंधित विभाग से जानकारी की पुष्टि करें। किसी अनजान व्हाट्सएप लिंक पर भरोसा करने या उसके जरिए भुगतान करने से पहले जांच करें।

कैसे रहें सुरक्षित?