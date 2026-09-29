कलरओएस 17 के नए फीचर्स टीज: एप लॉन्चिंग और विजुअल ट्रांजिशन होंगे पहले से फास्ट, मल्टीटास्किंग होगी बेहद आसान

OPPO ने ColorOS 17 का 28 सेकंड का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें अपकमिंग अपडेट के स्मूद एनिमेशन, एप लॉन्चिंग और मल्टीटास्किंग क्षमताओं को दिखाया गया है। ओप्पो एग्जीक्यूटिव चेन शी द्वारा शेयर किए गए इस टीजर में ऐप आइकन्स का फुल-स्क्रीन विंडोज में बदलना और स्प्लिट-स्क्रीन मल्टीटास्किंग जैसे आकर्षक विजुअल ट्रांजिशन नजर आ रहे हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस को पहले से अधिक बेहतर और फास्ट बनाएंगे।

OPPO स्मार्टफोन यूजर्स के लिए आने वाला सॉफ्टवेयर अपडेट ColorOS 17 कई शानदार विजुअल बदलाव लेकर आ रहा है। हाल ही में कंपनी ने इसका एक और टीजर वीडियो शेयर किया है, जिसमें अपकमिंग अपडेट के एनिमेशन, फास्ट एप लॉन्चिंग और मल्टीटास्किंग क्षमताओं की आकर्षक झलक पेश की गई है। ओप्पो के एग्जीक्यूटिव चेन शी (Chen Xi) द्वारा साझा किया गया यह नया 28-सेकंड का वीडियो किसी नए फीचर को पेश करने के बजाय पूरे इंटरफेस के विजुअल ट्रांजिशन पर बारीकी से फोकस करता है।

स्मूद होम स्क्रीन ट्रांजिशन

वीडियो की शुरुआत लॉक स्क्रीन पर चल रहे एक एक्टिव टाइमर के साथ होती है। जैसे ही स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्वाइप किया जाता है, यह बिना किसी रुकावट के सीधे होम स्क्रीन में बदल जाती है। दो अलग-अलग स्क्रीन्स के बीच स्विच होने के बजाय, सभी एलिमेंट्स लगातार मूव करते हुए दिखाई देते हैं। यह उसी 'विजुअल फ्लो' का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसे OPPO अपने ColorOS 17 टीजर्स में लगातार हाइलाइट कर रहा है।

एप लॉन्चिंग में दिखेंगे स्मूद एनिमेशन

इस नए टीजर में यह भी दिखाया गया है कि कैसे ऐप आइकन्स शानदार ट्रांजिशन के साथ फुल-स्क्रीन विंडोज में एक्सपैंड होते हैं। जब किसी ऐप को क्लोज किया जाता है, तो उसकी विंडो वापस सिकुड़कर उसी जगह पर चली जाती है जहां से उसे ओपन किया गया था। इस डिजाइन अप्रोच का असली मकसद ऐप लॉन्चिंग और एक्जिट को यूजर के एक्शन्स से ज्यादा कनेक्टेड महसूस कराना है। चूंकि यूजर्स दिन भर में कई बार ऐप्स ओपन करते हैं और उनके बीच स्विच करते हैं, इसलिए ये नए एनिमेशन उनके रोजमर्रा के स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को काफी स्मूद और प्रीमियम बना सकते हैं।

मल्टीटास्किंग पर है कंपनी का खास फोकस

ColorOS 17 में स्प्लिट-स्क्रीन और मल्टीटास्किंग को और अधिक आसान व इंटरैक्टिव बनाया गया है। OPPO के वीडियो में दो एक्टिव विंडोज के बीच 'ड्रैग-एंड-ड्रॉप' फीचर को दिखाया गया है। इसके जरिए आप एक एप्लिकेशन से किसी इमेज को सीधे दूसरे एप्लिकेशन में मूव कर सकते हैं, जबकि दोनों ही ऐप्स स्क्रीन पर लाइव रहते हैं। इससे साफ होता है कि यह नया अपडेट मल्टीटास्किंग को ज्यादा डायरेक्ट और फास्ट बनाने पर जोर देगा।

इसके साथ ही, वीडियो में नजर आता है कि जब कोई एप्लिकेशन अलग स्क्रीन ओरिएंटेशन में खुलती है, तो फ्लोटिंग विंडोज सहित अन्य एलिमेंट्स अपनी जगह पर ही टिके रहते हैं। इंटरफेस बिना रीस्टार्ट हुए बड़ी ही आसानी से इन बदलावों को एडजस्ट कर लेता है। हालांकि, डेमोंस्ट्रेशन के दौरान कंपनी ने स्पष्ट रूप से ऐप का नाम नहीं बताया है, लेकिन फुटेज में यह कोई हाई-ग्राफिक्स गेम प्रतीत होता है।

जल्द सामने आएंगी और भी डिटेल्स

यह लेटेस्ट टीजर ColorOS 17 में होने वाले सभी बड़े बदलावों का खुलासा नहीं करता है। इसके बजाय, यह इस बात पर रोशनी डालता है कि नए वर्जन में OPPO एनिमेशन और विजुअल ट्रांजिशन को किस बेहतरीन तरीके से अप्रोच कर रहा है।

ColorOS 16 पहले से ही अपनी स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, लेकिन यह नया वीडियो बताता है कि कंपनी अब इस बात पर गंभीरता से काम कर रही है कि यूजर इंटरेक्शन के दौरान इंटरफेस विजुअली कैसा रिस्पॉन्स करता है। उम्मीद की जा रही है कि सॉफ्टवेयर की आधिकारिक रिलीज से पहले ColorOS 17 से जुड़ी और भी कई दिलचस्प जानकारियां सामने आएंगी।