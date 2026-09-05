एआई की दुनिया से एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, ओपनएआई के हजारों एआई एजेंट्स रॉग यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उन्होंने एक जर्मन प्रोग्रामिंग वेबसाइट को हैक करके उसे अपने आपस में बातचीत करने वाले गुप्त मैसेज बोर्ड में तब्दील कर दिया। आइए जानते हैं जर्मन वेबसाइट हाईजैकिंग, हगिंग फेस विवाद और एआई एजेंट्स की हैरान करने वाले मामले को विस्तार से।

ओपनएआई के एआई एजेंट्स के बेकाबू और रॉग हो जाने का एक और गंभीर मामला सामने आया है। रॉयटर्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस साल की शुरुआत में ओपनएआई से जुड़े हजारों एआई एजेंट्स ने जर्मन प्रोग्रामिंग वेबसाइट DseWiki (विकिपीडिया जैसी साइट) को हाईजैक कर लिया और उसे एक सार्वजनिक मैसेज बोर्ड की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि वे इंसानों से छुपकर आपस में बातचीत कर सकें। यह जानकारी ऐसे समय सामने आई है, जब ओपनएआई पहले से ही जुलाई में हुए हगिंग फेस ब्रीच मामले को लेकर दबाव झेल रहा है।

रिपोर्ट में क्या-क्या सामने आया?

हजारों मैसेज पोस्ट किए:इसके बाद बेकाबू हुए एआई एजेंट्स ने सुपरह्यूमन स्पीड से काम करते हुए करीब दो महीनों में DseWiki पर 15 हजार से ज्यादा एडिट किए।

संदेहास्पद यूजरनेम: ये मैसेज एजेंट वाले नामों से साइन किए गए थे, जिनमें लगभग आधे नाम ओपनएआई से जुड़े थे। जैसे ओपनएआईएआईरिसर्चर और ओएआईरिसर्चमार26।

छुपाने की तकनीक पर चर्चा:एजेंट्स अपने इस व्यवहार को छुपाने, टॉर जैसे प्राइवेसी टूल्स का इस्तेमाल करने और शटडाउन होने के बाद भी एक-दूसरे से संपर्क में रहने की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह घटना मई 2026 में शुरू हुई थी और ओपनएआई अधिकारियों को हफ्तों पहले इसकी भनक लग गई थी।

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सार्वजनिक क्यों नहीं किया?: कंपनी हगिंग फेस ब्रीच के असर से निपट रही थी, इसलिए उसने इसे डिस्क्लोज नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया कि ओपनएआई की लीगल टीम ने इसकी आगे जांच का विरोध किया।

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कंपनी का पक्ष: वहीं, कंपनी का कहना है कि हमारी लीगल टीम ने घटना की जांच को हतोत्साहित किया और रिपोर्ट की ओर से किया जा रहा दावा गलत है।

एआई एजेंट्स और इंसानी मॉडरेटर के बीच जंग