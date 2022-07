{"_id":"62cc13a342461f31db06fe33","slug":"nothing-phone-1-set-to-launch-event-12th-july-how-to-watch-live","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Nothing phone 1 की लॉन्चिंग कल, ऐसे देखें लाइव इवेंट","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"टेक डायरी","slug":"tech-diary"}}

Published by: विशाल मैथिल Updated Mon, 11 Jul 2022 06:37 PM IST

नई टेक कंपनी नथिंग अपने पहले स्मार्टफोन को ग्लोबली लॉन्च करने जा रही है। वनप्लस के को-फाउंडर कार्ल पैई (Carl Pei) ने आधिकारिक तौर पर 12 जुलाई को nothing phone 1 को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। इस इवेंट को Nothing (event) Return to Instinct कहा जा रहा है। लॉन्च की घोषणा के बाद से ही इस फोन के लिए अच्छी खासी लोकप्रियता देखी जा रही है। लंबे समय से इस फोन के फीचर्स भी लीक होते रहे हैं। अगर आप भी इस फोन के लॉन्चिंग इवेंट के लिए उत्साहित हैं तो हम आपको बताएंगे इससे जुड़ी सभी अपडेट्स। चलिए जानते हैं कि आप इस इवेंट को कैसे देख पाएंगे।

nothing phone 1 के लुक्स और फीचर्स की जानकारी लगातार लीक्स होती रही है, इनकी जानकारी हम आपको देते आए हैं। इस फोन में जो सबसे खास होने वाला है, वो है इसकी चमकती बहुत सारी एलईडी लाइट्स। दरअसल, nothing phone 1 के रियर में बहुत सारी एलईडी लाइट्स दी गई हैं, जो इस फोन के डिजाइन को आकर्षक और खास बनाती हैं। इन लाइट्स को कैमरे की फ्लेश के तौर पर भी उपयोग किया जा सकता है। फोन आने पर भी यह लाइट्स फ्लेश करेंगी। बैटरी चार्जिंग और अन्य नोटिफिकेशन के लिए भी यह एलईडी लाइट्स इंडीकेशन देंगी। इन लाइट्स के साथ ही इवेंट में फोन की कीमत और फोन की ऑनलाइन बुकिंग के बारे में भी जानकारी स्पष्ट होगी।

नथिंग फोन के इस इवेंट को इस्टर्न समय (Eastern Time) के अनुसार सुबह 11 बजे (1AM ET / 8AM PT / 4PM BST) से शुरू किया जाएगा। भारत में इसे शाम 8.30 बजे से देखा जा सकता है। इवेंट को नथिंग की ऑफिशियल वेबसाइट nothing.tech और नथिंग के Youtube चैनल से लाइव किया जाएगा।