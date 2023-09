G20: डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हो रहा काम, 8 एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। उन्होंने जी20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक के नतीजों पर जानकारी देते हुए कहा कि बैठक के एजेंडे में तीन विषयों को लेकर जागरूकता निर्माण और आम सहमति रही है। इन एजेंडों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल शामिल हैं।

