माइक्रोसॉफ्ट सीईओ नडेला ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, डिजिटल डोमेन सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा

माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्य नडेला ने बुधवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों के बीच डिजिटल डोमेन में शासन और सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि नडेला भारत की यात्रा पर हैं जिसमें मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली की यात्रा शामिल है। उन्होंने मंगलवार को मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट फ्यूचर रेडी लीडरशिप समिट को भी संबोधित किया।



माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री जयशंकर ने ट्वीट किया कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ @सत्यनाडेला से मिलकर अच्छा लगा। डिजिटल डोमेन में वितरण, शासन और सुरक्षा पर चर्चा की। बता दें कि इससे पहले हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की थी। दोनों के बीच भारत के डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक रणनीतिक विकास पर चर्चा हुई थी।

