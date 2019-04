विज्ञापन

We're experiencing heavy traffic on our Manifesto website right now - we'll be back up soon. — Congress (@INCIndia) April 2, 2019

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने, लोकसभा चुनाव 2019 के महासंग्राम के लिए घोषणापत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र कोका नाम दिया है। वहीं दूसरी ओर घोषणापत्र के जारी होने के साथ ही कांग्रेस की वेबसाइट ठप हो गई है। कांग्रेस की वेबसाइट पर घोषणापत्र के विकल्प पर क्लिक करने पर 404 का एरर आ रहा है।वहीं कांग्रेस ने गूगल पर भी घोषणापत्र के लिए विज्ञापन जारी किए हैं, उन विज्ञापन पर क्लिक करने पर कांग्रेस की वेबसाइट पर घोषणापत्र वाला पेज खुल रहा है लेकिन उसमें भाषा के विक्लप के लिए दिया गया बटन काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा गूगल कांग्रेस के घोषणापत्र वाली माइक्रोसाइट को असुरक्षित बता रहा है।कांग्रेस की वेबसाइट www.inc.in पर जाकर जैसे ही आप manifesto वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको Server Error 404 Page Not Found This page either doesn't exist, or it moved somewhere else का मैसेज मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस ने घोषणापत्र के लिए manifesto.inc.in नाम से एक माइक्रो साइट बनाई है जिस पर यह दिक्कत आ रही है और यह साइट सिक्योर भी नहीं है। वहीं कांग्रेस ने वेबसाइट डाउन पर कहा है कि जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण वेबसाइट ठप हो गई है। कांग्रेस की वेबसाइट पर यह समस्या किसी तकनीकी कारण से हो रही है।