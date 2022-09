{"_id":"63369cc947ad4153e86d14a6","slug":"lenovo-tab-m10-plus-3rd-gen-launched-in-india-price-and-specifications","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lenovo ने भारत में लॉन्च किया नया टैबलेट, मिलेगा स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"टेक डायरी","slug":"tech-diary"}}

Lenovo ने भारत में अपने नए टैबलेट Lenovo Tab M10 Plus 3 को लॉन्च कर दिया है। Lenovo Tab M10 Plus 3 को फ्रोस्ट ब्लू और स्टॉर्म ग्रे कलर में पेश किया गया है। Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) में क्वॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर दिया गया है। Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) को 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट में लॉन्च किया गया है।



Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) की कीमत

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) के वाई-फाई मॉडल की कीमत 19,999 रुपये और एलटीई मॉडल की कीमत 21,999 रुपये रखी गई है। लेनोवो के इस टैबलेट को कंपनी की साइट और अमेजन इंडिया से खरीदा जा सकेगा। ऑफलाइन स्टोर से इसकी बिक्री जल्द ही शुरू होगी।



Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) की स्पेसिफिकेशन

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) का वजन 465 ग्राम है और इसमें 10.61 इंच की 2K IPS LCD डिस्प्ले है जिसका आस्पेक्ट रेशियो 15:9 है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 400 निट्स है। ब्लू लाइट फिल्टर के लिए इसे TÜV Rheinland का सर्टिफिकेशन भी मिला है।



Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) में 8 मेगापिक्सल का RGB फ्रंट और रियर कैमरा दिया गया है। Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) में 7700mAh की बैटरी है जिसके साथ 20W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। यह चार्जर बॉक्स में ही मिलेगा।



Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) के साथ गूगल किड्स स्पेस का भी सपोर्ट है और इस फीचर के साथ आने वाला यह भारत का पहला टैबलेट भी है। इसमें बच्चों के लिए फिल्टर कंटेंट, सेफ्टी कंट्रोल और प्राइवेसी सपोर्ट मिलेगा। Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) में ग्राफिक्स के लिए Adreno 610 GPU है। इसमें 3.5mm का हेडफोन जैक है और साथ में डॉल्बी एटमॉस के साथ चार स्पीकर भी हैं।