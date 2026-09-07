अब फोल्ड नहीं, रोल होगी स्क्रीन: लेनोवो लाया गजब का लैपटॉप, जरूरत पड़ने पर बढ़ा सकते हैं स्क्रीन साइज!

टेक कंपनी Lenovo ने भविष्य के लैपटॉप की झलक पेश की है। अब स्क्रीन मुड़ने के बजाय रोल होकर बड़ी होगी। आईएफए 2026 में कंपनी ने फोल्डेबल लैपटॉप का प्रोटोटाइप पेश किया, जिसमें 14 इंच की स्क्रीन जरूरत पड़ने पर 17 इंच में बदल जाती है।

अब तक आपने लैपटॉप को सिर्फ सामान्य तरीके से खुलते और बंद होते देखा होगा, लेकिन तकनीकी दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। टेक दिग्गज Lenovo ने लैपटॉप डिजाइन की पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए एक ऐसा प्रोटोटाइप पेश किया है, जिसकी स्क्रीन फोल्ड होने के बजाय रोल होकर फैल जाती है। आईएफए 2026 के मंच पर कंपनी ने अपना नया इनोवेशन 'प्रोजेक्ट श्वान' दुनिया के सामने रखा। इस नई तकनीक की मदद से यूजर्स अपने काम की जरूरत के हिसाब से एक ही डिवाइस की स्क्रीन का आकार आसानी से बदल सकेंगे, जिससे भविष्य में लैपटॉप सिर्फ पतले या हल्के ही नहीं, बल्कि आकार बदलने में भी सक्षम होंगे।

बटन दबाते ही 14 से 17 इंच का होगा डिस्प्ले

Lenovo का नया Project Swan फिलहाल एक कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप है, जो वाइडस्क्रीन अनुभव को पूरी तरह बदल देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 14 इंच के सामान्य डिस्प्ले से रोल होकर 17 इंच की चौड़ी स्क्रीन में तब्दील हो जाता है। इसमें 16:9 आस्पेक्ट रेशियो का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे पारंपरिक लैपटॉप का लुक देता है।

कंपनी के अनुसार, स्क्रीन का रेजोल्यूशन 2,258x1,672 पिक्सल से बढ़कर 2,850x1,672 पिक्सल तक पहुंच जाता है, जो इसे लगभग 4K डिस्प्ले का शानदार अनुभव प्रदान करता है। यह तकनीक Lenovo के पुराने ThinkBook Plus Rollable से काफी अलग है, क्योंकि उसमें स्क्रीन ऊपर की तरफ बढ़ती थी, जबकि Project Swan में स्क्रीन की चौड़ाई बढ़ती है।

बेहतरीन डिजाइन और आसान कंट्रोल्स

इससे पहले कंपनी ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में Legion Pro Rollable भी पेश किया था, जिसकी स्क्रीन 16 इंच से बढ़कर 23.8 इंच तक पहुंच जाती थी। Project Swan को रोजमर्रा के इस्तेमाल और मल्टीटास्किंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

स्क्रीन को बड़ा या छोटा करने के लिए कीबोर्ड के ठीक ऊपर खास फंक्शन बटन दिए गए हैं। चौड़ा डिजाइन होने के बावजूद यह डिवाइस पूरी तरह से संतुलित रहता है और इसे डेस्क या गोद में रखकर काम करना काफी आरामदायक अनुभव देता है।

बाजार में कब देगा दस्तक?

चूंकि Project Swan अभी केवल एक तकनीकी प्रोटोटाइप है, इसलिए इसे आम जनता के लिए बाजार में उतारने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। Lenovo ने फिलहाल इसकी कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और लॉन्च टाइमलाइन को गुप्त रखा है। हालांकि, इस झलक से यह स्पष्ट हो गया है कि भविष्य के लैपटॉप कहीं अधिक स्मार्ट और हमारी जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने वाले होंगे।